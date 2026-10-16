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"Росатом" нарастит до 200 сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране

"Росатом" нарастит до 200 сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" нарастит до 200 сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране

"Росатом" нарастит до 200 человек число своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:01+0300

2026-10-16T17:01+0300

2026-10-16T17:01+0300

иран

алексей лихачев

росатом

аэс "бушер"

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Росатом" нарастит до 200 человек число своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы продолжаем восстанавливать численность. Следующий барьер, который мы будем брать, - 200 человек", - сказал Лихачев ИС "Вести". Ранее "Росатом" вернул на АЭС "Бушер" 150 своих сотрудников.

иран

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иран, алексей лихачев, росатом, аэс "бушер"