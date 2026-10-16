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"Росатом" нарастит до 200 сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране
"Росатом" нарастит до 200 сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" нарастит до 200 сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране
"Росатом" нарастит до 200 человек число своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:01+0300
2026-10-16T17:01+0300
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иран
алексей лихачев
росатом
аэс "бушер"
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Росатом" нарастит до 200 человек число своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы продолжаем восстанавливать численность. Следующий барьер, который мы будем брать, - 200 человек", - сказал Лихачев ИС "Вести". Ранее "Росатом" вернул на АЭС "Бушер" 150 своих сотрудников.
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иран, алексей лихачев, росатом, аэс "бушер"
ИРАН, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Бушер"
"Росатом" нарастит до 200 сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране
"Росатом" нарастит до 200 человек число своих сотрудников на АЭС "Бушер"
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Росатом" нарастит до 200 человек число своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы продолжаем восстанавливать численность. Следующий барьер, который мы будем брать, - 200 человек", - сказал Лихачев ИС "Вести".
Ранее "Росатом" вернул на АЭС "Бушер" 150 своих сотрудников.