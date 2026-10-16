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DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией в рамках ТТК

DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией в рамках ТТК - 16.10.2026, ПРАЙМ

DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией в рамках ТТК

Эмиратская глобальная логистическая компания DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией госкорпорации в рамках проекта Трансарктического транспортного | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:58+0300

2026-10-16T17:58+0300

2026-10-16T17:59+0300

технологии

бизнес

алексей лихачев

dp world

росатом

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Эмиратская глобальная логистическая компания DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией госкорпорации в рамках проекта Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы получили подтверждение об активном участии в этой работе (разработке стратегии госкорпорации применительно к Трансарктическому транспортному коридору - ред.) DP World. Готовим сейчас вместе с ними сделку. Все эти компоненты должны быть сложены", - сказал Лихачев журналистам в кулуарах Российской энергетической недели. "Росатом" намерен до конца 2026 года юридически оформить создание глобального логистического холдинга с DP World, сообщал Лихачев в августе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, алексей лихачев, dp world, росатом