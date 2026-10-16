https://1prime.ru/20261016/rosatom-874353591.html
DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией в рамках ТТК
DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией в рамках ТТК - 16.10.2026, ПРАЙМ
DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией в рамках ТТК
Эмиратская глобальная логистическая компания DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией госкорпорации в рамках проекта Трансарктического транспортного | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:58+0300
2026-10-16T17:58+0300
2026-10-16T17:59+0300
технологии
бизнес
алексей лихачев
dp world
росатом
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Эмиратская глобальная логистическая компания DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией госкорпорации в рамках проекта Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы получили подтверждение об активном участии в этой работе (разработке стратегии госкорпорации применительно к Трансарктическому транспортному коридору - ред.) DP World. Готовим сейчас вместе с ними сделку. Все эти компоненты должны быть сложены", - сказал Лихачев журналистам в кулуарах Российской энергетической недели. "Росатом" намерен до конца 2026 года юридически оформить создание глобального логистического холдинга с DP World, сообщал Лихачев в августе.
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технологии, бизнес, алексей лихачев, dp world, росатом
Технологии, Бизнес, Алексей Лихачев, DP World, Росатом
DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией в рамках ТТК
Лихачев: DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией в рамках ТТК
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Эмиратская глобальная логистическая компания DP World будет работать с "Росатомом" над стратегией госкорпорации в рамках проекта Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы получили подтверждение об активном участии в этой работе (разработке стратегии госкорпорации применительно к Трансарктическому транспортному коридору - ред.) DP World. Готовим сейчас вместе с ними сделку. Все эти компоненты должны быть сложены", - сказал Лихачев журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
"Росатом" намерен до конца 2026 года юридически оформить создание глобального логистического холдинга с DP World, сообщал Лихачев в августе.