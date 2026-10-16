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В "Росконгрессе" рассказали о рисках нехватки электричества в Германии

В "Росконгрессе" рассказали о рисках нехватки электричества в Германии - 16.10.2026, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" рассказали о рисках нехватки электричества в Германии

Германия и быстрорастущие экономики Азии в настоящий момент больше подвержены рискам нехватки электричества: сворачивание традиционной генерации в недостаточной | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T00:20+0300

2026-10-16T00:20+0300

2026-10-16T00:20+0300

мировая экономика

китай

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Германия и быстрорастущие экономики Азии в настоящий момент больше подвержены рискам нехватки электричества: сворачивание традиционной генерации в недостаточной степени компенсируется там альтернативными источниками, говорится в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости. "Большинство рассматриваемых стран придерживаются стратегии увеличения мощностей вслед за спросом. В Китае мощности растут быстрее спроса, что обеспечивает ему стратегический запас прочности. Во Франции также формируется резерв мощностей, что отчасти обусловлено слабостью потребления. Наиболее велики риски нехватки электричества в быстрорастущих экономиках Азии, а также в Германии, где сворачивание традиционной генерации не компенсируется расширением возобновляемых источников энергии", - отмечают аналитики. Расширение электрогенерации в целом положительно связано с ростом ВВП, говорится в документе. Эта связь наиболее выражена в развивающихся экономиках. В развитых странах корреляция слабее, поскольку процессы деиндустриализации, особенно в Европе, привели к стагнации спроса на электричество. Появление новых секторов, включая ИИ, электромобили и криптовалюты, трансформировало картину энергопотребления. Нехватка электричества будет сдерживать рост не только новых технологий, но и экономики в целом, предупреждают аналитики. Как отмечается в докладе, мировой спрос на электроэнергию в 2025 году повысился на 3%. Годом ранее он впервые за три десятилетия, не считая кризисных периодов, опередил экономический рост. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026–2030 годах мировой спрос будет повышаться в среднем на 3,6% в год, в основном за счет увеличения потребления со стороны промышленности, электромобилей, систем кондиционирования воздуха и дата‑центров. В результате потребление электричества в предстоящие пять лет будет расти как минимум в 2,5 раза быстрее, чем общий спрос на энергию. Крупнейшим источником спроса остаются развивающиеся экономики. На их долю будет приходиться почти 80% роста потребления электроэнергии до 2030 года. Однако и в развитых экономиках рост спроса ускоряется после 15 лет стагнации. В 2025 году на их долю пришлось почти 20% мирового роста спроса на электричество по сравнению с 17% в 2024 году. МЭА полагает, что в период до 2030 года эта доля останется в среднем на уровне около 20%, что обусловлено расширением промышленной активности и продолжающимся ростом числа дата‑центров, электромобилей и других конечных потребителей электроэнергии.

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мировая экономика, китай, франция, азия, мэа