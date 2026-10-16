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Роспатент продолжит бороться с контрафактом на цифровых платформах
Роспатент продолжит бороться с контрафактом на цифровых платформах - 16.10.2026, ПРАЙМ
Роспатент продолжит бороться с контрафактом на цифровых платформах
Роспатент продолжит работать над тем, чтобы исключить появление контрафакта на цифровых платформах, заявил глава ведомства Юрий Зубов. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:26+0300
2026-10-16T13:26+0300
2026-10-16T13:26+0300
технологии
россия
москва
роспатент
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Роспатент продолжит работать над тем, чтобы исключить появление контрафакта на цифровых платформах, заявил глава ведомства Юрий Зубов.
"Мы будем двигаться дальше, будем работать с вопросами прослеживаемости, будем стараться исключить в целом попадание каких-либо контрафактных продуктов на цифровые блоки, чтобы экономика цифровых платформ, чтобы платформенная экономика была надежно тоже защищена и развивалась бурными темпами", - сказал Зубов на пленарной сессии международной научно-практической конференции Роспатента.
Ранее Зубов рассказал РИА Новости, что маркетплейсам с 1 апреля была предоставлена техническая возможность получения данных из реестра Роспатента с информацией о зарегистрированных товарных знаках. А с 1 марта 2027 года цифровые платформы будут обязаны проверять права продавцов на использование товарного знака размещаемого ими продукта.
XXX Международная научно-практическая конференция Роспатента проходит в Москве 15-16 октября.
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технологии, россия, москва, роспатент
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Роспатент
Роспатент продолжит бороться с контрафактом на цифровых платформах
Глава Роспатента Зубов: будем бороться с контрафактом на цифровых платформах
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Роспатент продолжит работать над тем, чтобы исключить появление контрафакта на цифровых платформах, заявил глава ведомства Юрий Зубов.
"Мы будем двигаться дальше, будем работать с вопросами прослеживаемости, будем стараться исключить в целом попадание каких-либо контрафактных продуктов на цифровые блоки, чтобы экономика цифровых платформ, чтобы платформенная экономика была надежно тоже защищена и развивалась бурными темпами", - сказал Зубов на пленарной сессии международной научно-практической конференции Роспатента.
Ранее Зубов рассказал РИА Новости, что маркетплейсам с 1 апреля была предоставлена техническая возможность получения данных из реестра Роспатента с информацией о зарегистрированных товарных знаках. А с 1 марта 2027 года цифровые платформы будут обязаны проверять права продавцов на использование товарного знака размещаемого ими продукта.
XXX Международная научно-практическая конференция Роспатента проходит в Москве 15-16 октября.