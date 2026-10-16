https://1prime.ru/20261016/rospatent-874333616.html

Роспатент продолжит бороться с контрафактом на цифровых платформах

Роспатент продолжит бороться с контрафактом на цифровых платформах - 16.10.2026, ПРАЙМ

Роспатент продолжит бороться с контрафактом на цифровых платформах

Роспатент продолжит работать над тем, чтобы исключить появление контрафакта на цифровых платформах, заявил глава ведомства Юрий Зубов. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:26+0300

2026-10-16T13:26+0300

2026-10-16T13:26+0300

технологии

россия

москва

роспатент

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Роспатент продолжит работать над тем, чтобы исключить появление контрафакта на цифровых платформах, заявил глава ведомства Юрий Зубов. "Мы будем двигаться дальше, будем работать с вопросами прослеживаемости, будем стараться исключить в целом попадание каких-либо контрафактных продуктов на цифровые блоки, чтобы экономика цифровых платформ, чтобы платформенная экономика была надежно тоже защищена и развивалась бурными темпами", - сказал Зубов на пленарной сессии международной научно-практической конференции Роспатента. Ранее Зубов рассказал РИА Новости, что маркетплейсам с 1 апреля была предоставлена техническая возможность получения данных из реестра Роспатента с информацией о зарегистрированных товарных знаках. А с 1 марта 2027 года цифровые платформы будут обязаны проверять права продавцов на использование товарного знака размещаемого ими продукта. XXX Международная научно-практическая конференция Роспатента проходит в Москве 15-16 октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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