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"Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год

"Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год

"Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год, сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин в кулуарах Российской энергетической... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:48+0300

2026-10-16T15:48+0300

2026-10-16T15:48+0300

москва

андрей рюмин

россети

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год, сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин в кулуарах Российской энергетической недели. Отвечая на вопрос, понятен ли уже объем инвестпрограммы на следующий год, Рюмин сказал: "Пока нет. Я думаю, что в конце ноября уже будет актуальный прогноз". Инвестпрограмма "Россетей" по итогам 2026 года вырастет на треть по сравнению с прошлым годом, примерно до 1 триллиона рублей. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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москва, андрей рюмин, россети