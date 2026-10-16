https://1prime.ru/20261016/rosseti-874343665.html
"Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год
"Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год
"Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год, сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин в кулуарах Российской энергетической... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:48+0300
2026-10-16T15:48+0300
2026-10-16T15:48+0300
москва
андрей рюмин
россети
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год, сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин в кулуарах Российской энергетической недели.
Отвечая на вопрос, понятен ли уже объем инвестпрограммы на следующий год, Рюмин сказал: "Пока нет. Я думаю, что в конце ноября уже будет актуальный прогноз".
Инвестпрограмма "Россетей" по итогам 2026 года вырастет на треть по сравнению с прошлым годом, примерно до 1 триллиона рублей.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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москва, андрей рюмин, россети
МОСКВА, Андрей Рюмин, Россети
"Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год
Рюмин: "Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Россети" в конце ноября подготовят прогноз инвестпрограммы на 2027 год, сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин в кулуарах Российской энергетической недели.
Отвечая на вопрос, понятен ли уже объем инвестпрограммы на следующий год, Рюмин сказал: "Пока нет. Я думаю, что в конце ноября уже будет актуальный прогноз".
Инвестпрограмма "Россетей" по итогам 2026 года вырастет на треть по сравнению с прошлым годом, примерно до 1 триллиона рублей.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.