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"Россети" рассказали о финансировании инвестиций при тарифных ограничениях

"Россети" рассказали о финансировании инвестиций при тарифных ограничениях - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Россети" рассказали о финансировании инвестиций при тарифных ограничениях

Источники финансирования инвестпроектов в условиях тарифных ограничений обозначил замгендиректора по инвестициям и капитальному строительству "Россетей" Алексей | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T19:05+0300

2026-10-16T19:05+0300

2026-10-16T19:05+0300

финансы

россети

электроэнергия

энергетика

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Источники финансирования инвестпроектов в условиях тарифных ограничений обозначил замгендиректора по инвестициям и капитальному строительству "Россетей" Алексей Мольский в рамках Российской энергетической недели.Он подчеркнул, что своевременное развитие энергетической инфраструктуры позволяет устранить риски дефицита мощности, которые влияют в том числе на конкурентоспособность отечественной промышленности.За последние 10 лет объем инвестиций Группы "Россети" составил порядка 4 триллиона рублей, объем финансирования инвестиционной программы на текущий год оценивается примерно в 1 триллион рублей, рассказал он."В условиях тарифных ограничений Группа "Россети" использует все доступные инструменты для финансирования инвестиций, включая реинвестирование прибыли и привлечение с рынка заемного капитала. Но эта работа также имеет ограничения", - сказал он.Ситуация требует проработки альтернативных вариантов финансирования, одним из которых является повышение ответственности потребителей за использование построенной по их заявкам мощности, заключил Мольский.

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финансы, россети, электроэнергия, энергетика