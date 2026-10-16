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"Россети" рассказали о финансировании инвестиций при тарифных ограничениях
"Россети" рассказали о финансировании инвестиций при тарифных ограничениях - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Россети" рассказали о финансировании инвестиций при тарифных ограничениях
Источники финансирования инвестпроектов в условиях тарифных ограничений обозначил замгендиректора по инвестициям и капитальному строительству "Россетей" Алексей | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:05+0300
2026-10-16T19:05+0300
2026-10-16T19:05+0300
финансы
россети
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энергетика
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Источники финансирования инвестпроектов в условиях тарифных ограничений обозначил замгендиректора по инвестициям и капитальному строительству "Россетей" Алексей Мольский в рамках Российской энергетической недели.Он подчеркнул, что своевременное развитие энергетической инфраструктуры позволяет устранить риски дефицита мощности, которые влияют в том числе на конкурентоспособность отечественной промышленности.За последние 10 лет объем инвестиций Группы "Россети" составил порядка 4 триллиона рублей, объем финансирования инвестиционной программы на текущий год оценивается примерно в 1 триллион рублей, рассказал он."В условиях тарифных ограничений Группа "Россети" использует все доступные инструменты для финансирования инвестиций, включая реинвестирование прибыли и привлечение с рынка заемного капитала. Но эта работа также имеет ограничения", - сказал он.Ситуация требует проработки альтернативных вариантов финансирования, одним из которых является повышение ответственности потребителей за использование построенной по их заявкам мощности, заключил Мольский.
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финансы, россети, электроэнергия, энергетика
Финансы, Россети, электроэнергия, энергетика
"Россети" рассказали о финансировании инвестиций при тарифных ограничениях
"Россети" рассказали о финансировании инвестиций при тарифных ограничениях
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Источники финансирования инвестпроектов в условиях тарифных ограничений обозначил замгендиректора по инвестициям и капитальному строительству "Россетей" Алексей Мольский в рамках Российской энергетической недели.
Он подчеркнул, что своевременное развитие энергетической инфраструктуры позволяет устранить риски дефицита мощности, которые влияют в том числе на конкурентоспособность отечественной промышленности.
За последние 10 лет объем инвестиций Группы "Россети" составил порядка 4 триллиона рублей, объем финансирования инвестиционной программы на текущий год оценивается примерно в 1 триллион рублей, рассказал он.
"В условиях тарифных ограничений Группа "Россети" использует все доступные инструменты для финансирования инвестиций, включая реинвестирование прибыли и привлечение с рынка заемного капитала. Но эта работа также имеет ограничения", - сказал он.
Ситуация требует проработки альтернативных вариантов финансирования, одним из которых является повышение ответственности потребителей за использование построенной по их заявкам мощности, заключил Мольский.