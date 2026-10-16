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В "Россетях" рассказали о технологии накопителей энергии - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В "Россетях" рассказали о технологии накопителей энергии
В "Россетях" рассказали о технологии накопителей энергии - 16.10.2026, ПРАЙМ
В "Россетях" рассказали о технологии накопителей энергии
"Россети" обсуждают с компаниями из Китая, Индии и Ближнего Востока технологию накопителей энергии, они становятся важным элементом энергосистемы, заявил на... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T18:20+0300
2026-10-16T18:21+0300
россия
китай
индия
ближний восток
андрей рюмин
россети
росатом
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Россети" обсуждают с компаниями из Китая, Индии и Ближнего Востока технологию накопителей энергии, они становятся важным элементом энергосистемы, заявил на РЭН-2026 глава компании Андрей Рюмин. "Очень важно, что мы должны применять новые технологии в электроэнергетике. Я хочу остановиться на одной из них, это яркий пример - это системы накопления энергии. И вот мы очень много обсуждаем эту технологию с нашими коллегами, в первую очередь из Китая, из Индии, и также с коллегами из стран Ближнего Востока", - сказал Рюмин. По его словам, технология накопителей - передовая в электроэнергетике. "А сами накопители становятся ключевым и важным элементом всей энергосистемы", - добавил глава "Россетей". Он привел пример из мировой практики: за прошлый год было введено более 100 гигаватт мощностей накопителей, а годовой рост составил 40%. "Ни одна другая технология таким ростом не может похвастаться", - отметил Рюмин. Он обратил внимание на то, что "Россети" вместе с "Росатомом" работают в этом направлении. "Мы буквально недавно внедрили и реализовали самый крупный проект в России по системам накопления. Сейчас уже перед нами стоит следующая задача - это следующий проект на Дальнем Востоке. Мы сейчас как раз обсуждаем, и с Алексеем Евгеньевичем (Лихачевым - ред.) обсуждаем его реализацию", - рассказал Рюмин. Глава "Россетей" также отметил, что данная технология должна применяться не только в зонах с энергодефицитом, но и в мегаполисах. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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40
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россия, китай, индия, ближний восток, андрей рюмин, россети, росатом
РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Андрей Рюмин, Россети, Росатом
18:20 16.10.2026 (обновлено: 18:21 16.10.2026)
 
В "Россетях" рассказали о технологии накопителей энергии

Рюмин: "Россети" обсуждают технологию накопителей энергии с компаниями из Китая и Индии

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Россети" обсуждают с компаниями из Китая, Индии и Ближнего Востока технологию накопителей энергии, они становятся важным элементом энергосистемы, заявил на РЭН-2026 глава компании Андрей Рюмин.
"Очень важно, что мы должны применять новые технологии в электроэнергетике. Я хочу остановиться на одной из них, это яркий пример - это системы накопления энергии. И вот мы очень много обсуждаем эту технологию с нашими коллегами, в первую очередь из Китая, из Индии, и также с коллегами из стран Ближнего Востока", - сказал Рюмин.
По его словам, технология накопителей - передовая в электроэнергетике. "А сами накопители становятся ключевым и важным элементом всей энергосистемы", - добавил глава "Россетей".
Он привел пример из мировой практики: за прошлый год было введено более 100 гигаватт мощностей накопителей, а годовой рост составил 40%. "Ни одна другая технология таким ростом не может похвастаться", - отметил Рюмин.
Он обратил внимание на то, что "Россети" вместе с "Росатомом" работают в этом направлении. "Мы буквально недавно внедрили и реализовали самый крупный проект в России по системам накопления. Сейчас уже перед нами стоит следующая задача - это следующий проект на Дальнем Востоке. Мы сейчас как раз обсуждаем, и с Алексеем Евгеньевичем (Лихачевым - ред.) обсуждаем его реализацию", - рассказал Рюмин.
Глава "Россетей" также отметил, что данная технология должна применяться не только в зонах с энергодефицитом, но и в мегаполисах.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯКИТАЙИНДИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКАндрей РюминРоссетиРосатом
 
 
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