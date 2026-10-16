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В "Россетях" рассказали о технологии накопителей энергии

В "Россетях" рассказали о технологии накопителей энергии - 16.10.2026, ПРАЙМ

В "Россетях" рассказали о технологии накопителей энергии

"Россети" обсуждают с компаниями из Китая, Индии и Ближнего Востока технологию накопителей энергии, они становятся важным элементом энергосистемы, заявил на... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:20+0300

2026-10-16T18:20+0300

2026-10-16T18:21+0300

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ближний восток

андрей рюмин

россети

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Россети" обсуждают с компаниями из Китая, Индии и Ближнего Востока технологию накопителей энергии, они становятся важным элементом энергосистемы, заявил на РЭН-2026 глава компании Андрей Рюмин. "Очень важно, что мы должны применять новые технологии в электроэнергетике. Я хочу остановиться на одной из них, это яркий пример - это системы накопления энергии. И вот мы очень много обсуждаем эту технологию с нашими коллегами, в первую очередь из Китая, из Индии, и также с коллегами из стран Ближнего Востока", - сказал Рюмин. По его словам, технология накопителей - передовая в электроэнергетике. "А сами накопители становятся ключевым и важным элементом всей энергосистемы", - добавил глава "Россетей". Он привел пример из мировой практики: за прошлый год было введено более 100 гигаватт мощностей накопителей, а годовой рост составил 40%. "Ни одна другая технология таким ростом не может похвастаться", - отметил Рюмин. Он обратил внимание на то, что "Россети" вместе с "Росатомом" работают в этом направлении. "Мы буквально недавно внедрили и реализовали самый крупный проект в России по системам накопления. Сейчас уже перед нами стоит следующая задача - это следующий проект на Дальнем Востоке. Мы сейчас как раз обсуждаем, и с Алексеем Евгеньевичем (Лихачевым - ред.) обсуждаем его реализацию", - рассказал Рюмин. Глава "Россетей" также отметил, что данная технология должна применяться не только в зонах с энергодефицитом, но и в мегаполисах. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, китай, индия, ближний восток, андрей рюмин, россети, росатом