https://1prime.ru/20261016/rossija-874313459.html

СМИ: число уникальных дипфейков в России выросло в 10,7 раза

СМИ: число уникальных дипфейков в России выросло в 10,7 раза - 16.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: число уникальных дипфейков в России выросло в 10,7 раза

Количество уникальных дипфейков в России за 2,5 года увеличилось в 10,7 раза, достигнув примерно 900 к сентябрю 2026 года, при этом злоумышленники все чаще... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T01:39+0300

2026-10-16T01:39+0300

2026-10-16T01:39+0300

технологии

общество

россия

дмитрий григоренко

visionlabs

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874313459.jpg?1792103955

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Количество уникальных дипфейков в России за 2,5 года увеличилось в 10,7 раза, достигнув примерно 900 к сентябрю 2026 года, при этом злоумышленники все чаще используют поддельные видео и голоса для распространения недостоверной информации и мошенничества, пишет газета "Известия". "По итогам 2024 года в России выявили 84 уникальных дипфейка, в 2025-м их число выросло до 627, а к сентябрю 2026-го достигло примерно 900", - пишет газета со ссылкой на гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова. По его словам, каждый из них используют многократно, что приводит к десяткам тысяч атак ежегодно. Как отмечают опрошенные газетой эксперты, рост числа дипфейков связан с доступностью нейросетевых инструментов: создать поддельное видео теперь можно с помощью обычного приложения или онлайн-сервиса, а для клонирования голоса может хватить записи продолжительностью от трех до 30 секунд. При этом жертвами злоумышленников становятся не только публичные личности, но и обычные пользователи, чьи фотографии и видео могут использовать для создания интимного контента без согласия, шантажа и вымогательства. Для защиты от подобных атак специалисты рекомендуют ограничивать доступ к личным фотографиям и видеозаписям, использовать двухфакторную аутентификацию и уникальные пароли, а также договариваться с близкими о кодовых словах для проверки личности. Если подделка уже появилась в интернете, необходимо сохранить доказательства и пожаловаться администрации платформы. В то же время компании внедряют системы обнаружения дипфейков. При в этом еще в марте вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что правительство России предлагает приравнять использование ИИ в мошеннических целях как отягчающее обстоятельство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия, дмитрий григоренко, visionlabs