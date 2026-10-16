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СМИ: число уникальных дипфейков в России выросло в 10,7 раза - 16.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: число уникальных дипфейков в России выросло в 10,7 раза
СМИ: число уникальных дипфейков в России выросло в 10,7 раза - 16.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: число уникальных дипфейков в России выросло в 10,7 раза
Количество уникальных дипфейков в России за 2,5 года увеличилось в 10,7 раза, достигнув примерно 900 к сентябрю 2026 года, при этом злоумышленники все чаще... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T01:39+0300
2026-10-16T01:39+0300
технологии
общество
россия
дмитрий григоренко
visionlabs
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874313459.jpg?1792103955
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Количество уникальных дипфейков в России за 2,5 года увеличилось в 10,7 раза, достигнув примерно 900 к сентябрю 2026 года, при этом злоумышленники все чаще используют поддельные видео и голоса для распространения недостоверной информации и мошенничества, пишет газета "Известия". "По итогам 2024 года в России выявили 84 уникальных дипфейка, в 2025-м их число выросло до 627, а к сентябрю 2026-го достигло примерно 900", - пишет газета со ссылкой на гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова. По его словам, каждый из них используют многократно, что приводит к десяткам тысяч атак ежегодно. Как отмечают опрошенные газетой эксперты, рост числа дипфейков связан с доступностью нейросетевых инструментов: создать поддельное видео теперь можно с помощью обычного приложения или онлайн-сервиса, а для клонирования голоса может хватить записи продолжительностью от трех до 30 секунд. При этом жертвами злоумышленников становятся не только публичные личности, но и обычные пользователи, чьи фотографии и видео могут использовать для создания интимного контента без согласия, шантажа и вымогательства. Для защиты от подобных атак специалисты рекомендуют ограничивать доступ к личным фотографиям и видеозаписям, использовать двухфакторную аутентификацию и уникальные пароли, а также договариваться с близкими о кодовых словах для проверки личности. Если подделка уже появилась в интернете, необходимо сохранить доказательства и пожаловаться администрации платформы. В то же время компании внедряют системы обнаружения дипфейков. При в этом еще в марте вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что правительство России предлагает приравнять использование ИИ в мошеннических целях как отягчающее обстоятельство.
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технологии, общество , россия, дмитрий григоренко, visionlabs
Технологии, Общество , РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, VisionLabs
01:39 16.10.2026
 
СМИ: число уникальных дипфейков в России выросло в 10,7 раза

"Известия": число уникальных дипфейков в России за 2,5 года увеличилось в 10,7 раза

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Количество уникальных дипфейков в России за 2,5 года увеличилось в 10,7 раза, достигнув примерно 900 к сентябрю 2026 года, при этом злоумышленники все чаще используют поддельные видео и голоса для распространения недостоверной информации и мошенничества, пишет газета "Известия".
"По итогам 2024 года в России выявили 84 уникальных дипфейка, в 2025-м их число выросло до 627, а к сентябрю 2026-го достигло примерно 900", - пишет газета со ссылкой на гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова.
По его словам, каждый из них используют многократно, что приводит к десяткам тысяч атак ежегодно.
Как отмечают опрошенные газетой эксперты, рост числа дипфейков связан с доступностью нейросетевых инструментов: создать поддельное видео теперь можно с помощью обычного приложения или онлайн-сервиса, а для клонирования голоса может хватить записи продолжительностью от трех до 30 секунд. При этом жертвами злоумышленников становятся не только публичные личности, но и обычные пользователи, чьи фотографии и видео могут использовать для создания интимного контента без согласия, шантажа и вымогательства.
Для защиты от подобных атак специалисты рекомендуют ограничивать доступ к личным фотографиям и видеозаписям, использовать двухфакторную аутентификацию и уникальные пароли, а также договариваться с близкими о кодовых словах для проверки личности. Если подделка уже появилась в интернете, необходимо сохранить доказательства и пожаловаться администрации платформы.
В то же время компании внедряют системы обнаружения дипфейков. При в этом еще в марте вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что правительство России предлагает приравнять использование ИИ в мошеннических целях как отягчающее обстоятельство.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯДмитрий ГригоренкоVisionLabs
 
 
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