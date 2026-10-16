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Зарплатные предложения для вахтовиков в России выросли на 5% - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Зарплатные предложения для вахтовиков в России выросли на 5%
Зарплатные предложения для вахтовиков в России выросли на 5% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Зарплатные предложения для вахтовиков в России выросли на 5%
Зарплатные предложения для российских вахтовиков за январь-август текущего года выросли на 5% в годовом выражении и составили в среднем 166 тысяч рублей за... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T02:18+0300
2026-10-16T02:18+0300
авито работа
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Зарплатные предложения для российских вахтовиков за январь-август текущего года выросли на 5% в годовом выражении и составили в среднем 166 тысяч рублей за вахту, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов. "Среднее зарплатное предложение на вахте выросло на 5% год к году и достигло 166 168 рублей за вахту", - рассказал Губанов, отметив, что за январь-август текущего года доля вакансий с фиксированным графиком составила 63%, а с вахтовым методом работы - 37%. Вахтовая занятость, как уточняет эксперт, востребована у работодателей на удаленных объектах и в регионах с большой концентрацией промышленных и инфраструктурных проектов. При этом растет и спрос на специалистов офисного сегмента: для работы над кадровыми, административными и техническими процессами на месторождениях, крупных стройках или промышленных объектах. Так, количество вакансий для сотрудников HR выросло за год в 2,2 раза, а среднее зарплатное предложение для этих специалистов составило 159 976 рублей за вахту. На втором месте по спросу со стороны работодателей расположился административный персонал. За год количество вакансий выросло на 17%, а предложить им готовы в среднем 98 086 рублей за вахту. Замыкают топ-3 работники автосервисов, переложения о занятости которым выросли на 11% за год. Работодатели готовы заплатить им в среднем 178 591 рубль за вахту. Эксперт отметил, что кандидаты все чаще рассматривают вахтовый формат как способ получить более высокий доход и расширить профессиональный опыт. Интерес со стороны соискателей к вахтовым вакансиям по офисной работе вырос на 26% за год, с документооборотом - на 78%, в области HR - на 29%, автосервисов - на 50%.
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авито работа
Авито Работа
02:18 16.10.2026
 
Зарплатные предложения для вахтовиков в России выросли на 5%

"Авито Работы": зарплатные предложения для вахтовиков за год выросли на 5%

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Зарплатные предложения для российских вахтовиков за январь-август текущего года выросли на 5% в годовом выражении и составили в среднем 166 тысяч рублей за вахту, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
"Среднее зарплатное предложение на вахте выросло на 5% год к году и достигло 166 168 рублей за вахту", - рассказал Губанов, отметив, что за январь-август текущего года доля вакансий с фиксированным графиком составила 63%, а с вахтовым методом работы - 37%.
Вахтовая занятость, как уточняет эксперт, востребована у работодателей на удаленных объектах и в регионах с большой концентрацией промышленных и инфраструктурных проектов. При этом растет и спрос на специалистов офисного сегмента: для работы над кадровыми, административными и техническими процессами на месторождениях, крупных стройках или промышленных объектах.
Так, количество вакансий для сотрудников HR выросло за год в 2,2 раза, а среднее зарплатное предложение для этих специалистов составило 159 976 рублей за вахту.
На втором месте по спросу со стороны работодателей расположился административный персонал. За год количество вакансий выросло на 17%, а предложить им готовы в среднем 98 086 рублей за вахту. Замыкают топ-3 работники автосервисов, переложения о занятости которым выросли на 11% за год. Работодатели готовы заплатить им в среднем 178 591 рубль за вахту.
Эксперт отметил, что кандидаты все чаще рассматривают вахтовый формат как способ получить более высокий доход и расширить профессиональный опыт. Интерес со стороны соискателей к вахтовым вакансиям по офисной работе вырос на 26% за год, с документооборотом - на 78%, в области HR - на 29%, автосервисов - на 50%.
 
Авито Работа
 
 
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