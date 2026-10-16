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Зарплатные предложения для вахтовиков в России выросли на 5%

Зарплатные предложения для вахтовиков в России выросли на 5% - 16.10.2026, ПРАЙМ

Зарплатные предложения для вахтовиков в России выросли на 5%

Зарплатные предложения для российских вахтовиков за январь-август текущего года выросли на 5% в годовом выражении и составили в среднем 166 тысяч рублей за... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T02:18+0300

2026-10-16T02:18+0300

2026-10-16T02:18+0300

авито работа

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Зарплатные предложения для российских вахтовиков за январь-август текущего года выросли на 5% в годовом выражении и составили в среднем 166 тысяч рублей за вахту, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов. "Среднее зарплатное предложение на вахте выросло на 5% год к году и достигло 166 168 рублей за вахту", - рассказал Губанов, отметив, что за январь-август текущего года доля вакансий с фиксированным графиком составила 63%, а с вахтовым методом работы - 37%. Вахтовая занятость, как уточняет эксперт, востребована у работодателей на удаленных объектах и в регионах с большой концентрацией промышленных и инфраструктурных проектов. При этом растет и спрос на специалистов офисного сегмента: для работы над кадровыми, административными и техническими процессами на месторождениях, крупных стройках или промышленных объектах. Так, количество вакансий для сотрудников HR выросло за год в 2,2 раза, а среднее зарплатное предложение для этих специалистов составило 159 976 рублей за вахту. На втором месте по спросу со стороны работодателей расположился административный персонал. За год количество вакансий выросло на 17%, а предложить им готовы в среднем 98 086 рублей за вахту. Замыкают топ-3 работники автосервисов, переложения о занятости которым выросли на 11% за год. Работодатели готовы заплатить им в среднем 178 591 рубль за вахту. Эксперт отметил, что кандидаты все чаще рассматривают вахтовый формат как способ получить более высокий доход и расширить профессиональный опыт. Интерес со стороны соискателей к вахтовым вакансиям по офисной работе вырос на 26% за год, с документооборотом - на 78%, в области HR - на 29%, автосервисов - на 50%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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авито работа