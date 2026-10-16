https://1prime.ru/20261016/rossija-874314883.html

СМИ: в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ

СМИ: в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ - 16.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ

Облачные провайдеры и финансовые организации в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ для банковского сектора, публичные испытания... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T05:04+0300

2026-10-16T05:04+0300

2026-10-16T05:04+0300

банки

финансы

россия

ведомости

банк россии

псб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874314883.jpg?1792116250

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Облачные провайдеры и финансовые организации в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ для банковского сектора, публичные испытания начнутся в четвертом квартале 2026 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект рабочей группы. "Облачные провайдеры и финансовые организации разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ для банковского сектора. В частности, предусматривается проверка соответствия облачного контура требованиям приказа ФСТЭК № 239 в отношении объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)", - пишет газета со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект рабочей группы. Как отмечает издание, эти нормы включают контроль доступа, взаимодействие с уязвимостями и меры восстановления после сбоев. При этом ранее таких требований к облачным платформам для банковского сектора не предъявлялось. Представитель Банка России, слова которого приводят "Ведомости", пояснил, что работа проходит в рамках рабочей группы отраслевого полигона индустриальных центров компетенций "Финансы", а публичные тестирования начнутся в четвертом квартале 2026 года. По данным газеты, рабочая группа предлагает проверять изоляцию данных и сетей между клиентами облака и централизованное управление доступом, другими обязательными критериями станут ежегодное тестирование платформы на проникновение и шифрование, а также защита внешнего трафика от кибератак. Как уточнил представитель ЦБ, всего в итоговый вариант требования облачных платформ вошло более 100 критериев. Кроме того, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ Игорь Панов подтвердил, что к настоящему времени сформированы требования к облачной инфраструктуре и система готова к тестированию. По словам источника "Ведомостей", знакомого с материалами рабочей группы, также участие в тестах будут принимать Yandex Cloud и VK Cloud, представители которых от комментариев пока отказались. Всю работу, по словам директора по взаимодействию с органами власти РТК-ЦОД Дмитрия Панышева, модерирует ЦБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, ведомости, банк россии, псб