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СМИ: в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ - 16.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ
СМИ: в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ - 16.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ
Облачные провайдеры и финансовые организации в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ для банковского сектора, публичные испытания... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T05:04+0300
2026-10-16T05:04+0300
банки
финансы
россия
ведомости
банк россии
псб
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Облачные провайдеры и финансовые организации в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ для банковского сектора, публичные испытания начнутся в четвертом квартале 2026 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект рабочей группы. "Облачные провайдеры и финансовые организации разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ для банковского сектора. В частности, предусматривается проверка соответствия облачного контура требованиям приказа ФСТЭК № 239 в отношении объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)", - пишет газета со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект рабочей группы. Как отмечает издание, эти нормы включают контроль доступа, взаимодействие с уязвимостями и меры восстановления после сбоев. При этом ранее таких требований к облачным платформам для банковского сектора не предъявлялось. Представитель Банка России, слова которого приводят "Ведомости", пояснил, что работа проходит в рамках рабочей группы отраслевого полигона индустриальных центров компетенций "Финансы", а публичные тестирования начнутся в четвертом квартале 2026 года. По данным газеты, рабочая группа предлагает проверять изоляцию данных и сетей между клиентами облака и централизованное управление доступом, другими обязательными критериями станут ежегодное тестирование платформы на проникновение и шифрование, а также защита внешнего трафика от кибератак. Как уточнил представитель ЦБ, всего в итоговый вариант требования облачных платформ вошло более 100 критериев. Кроме того, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ Игорь Панов подтвердил, что к настоящему времени сформированы требования к облачной инфраструктуре и система готова к тестированию. По словам источника "Ведомостей", знакомого с материалами рабочей группы, также участие в тестах будут принимать Yandex Cloud и VK Cloud, представители которых от комментариев пока отказались. Всю работу, по словам директора по взаимодействию с органами власти РТК-ЦОД Дмитрия Панышева, модерирует ЦБ.
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192
40
192
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банки, финансы, россия, ведомости, банк россии, псб
Банки, Финансы, РОССИЯ, Ведомости, Банк России, ПСБ
05:04 16.10.2026
 
СМИ: в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ

"Ведомости": в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Облачные провайдеры и финансовые организации в России разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ для банковского сектора, публичные испытания начнутся в четвертом квартале 2026 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект рабочей группы.
"Облачные провайдеры и финансовые организации разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ для банковского сектора. В частности, предусматривается проверка соответствия облачного контура требованиям приказа ФСТЭК № 239 в отношении объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)", - пишет газета со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект рабочей группы.
Как отмечает издание, эти нормы включают контроль доступа, взаимодействие с уязвимостями и меры восстановления после сбоев. При этом ранее таких требований к облачным платформам для банковского сектора не предъявлялось.
Представитель Банка России, слова которого приводят "Ведомости", пояснил, что работа проходит в рамках рабочей группы отраслевого полигона индустриальных центров компетенций "Финансы", а публичные тестирования начнутся в четвертом квартале 2026 года.
По данным газеты, рабочая группа предлагает проверять изоляцию данных и сетей между клиентами облака и централизованное управление доступом, другими обязательными критериями станут ежегодное тестирование платформы на проникновение и шифрование, а также защита внешнего трафика от кибератак. Как уточнил представитель ЦБ, всего в итоговый вариант требования облачных платформ вошло более 100 критериев.
Кроме того, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ Игорь Панов подтвердил, что к настоящему времени сформированы требования к облачной инфраструктуре и система готова к тестированию.
По словам источника "Ведомостей", знакомого с материалами рабочей группы, также участие в тестах будут принимать Yandex Cloud и VK Cloud, представители которых от комментариев пока отказались.
Всю работу, по словам директора по взаимодействию с органами власти РТК-ЦОД Дмитрия Панышева, модерирует ЦБ.
 
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