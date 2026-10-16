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В России выросло производство мороженых ракообразных - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В России выросло производство мороженых ракообразных
В России выросло производство мороженых ракообразных - 16.10.2026, ПРАЙМ
В России выросло производство мороженых ракообразных
Мороженые ракообразные, в особенности крабы и креветки, стали единственным сегментом рыбопродукции, который в последние пять лет показывал ежегодный прирост... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T05:28+0300
2026-10-16T05:28+0300
бизнес
сельское хозяйство
ведомости
варпэ
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мороженые ракообразные, в особенности крабы и креветки, стали единственным сегментом рыбопродукции, который в последние пять лет показывал ежегодный прирост производства в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). "Единственный сегмент рыбопродукции, который в последние пять лет показывал ежегодный прирост производства, - мороженые ракообразные, главным образом крабы и креветки", - отмечает издание. Так, в первом полугодии 2022 года в России выпуск категории составил 35 тысяч тонн мороженых ракообразных, через год - 45 тысяч тонн, а по итогам первого полугодия 2024 и 2025 годов - 47 тысяч и 49 тысяч тонн соответственно. За аналогичный период 2026 года - 56 тысяч тонн, указывает газета. При этом производство других сегментов рыбопереработки периодически снижалось. Больше всего рыбного филе за пять лет выпустили в первом полугодии 2022 года, переработанных моллюсков - в первом полугодии 2024-го, икры и ее заменителей - в первом полугодии 2025-го. Как отмечает издание, несмотря на рост доли сегмента мороженых ракообразных за пять лет в 1,5 раза, она остается низкой по отношению к выпуску всей рыбопродукции - 2,8%. Объем производства всей переработанной рыбной продукции, ракообразных и моллюсков в первом полугодии текущего года составил два миллиона тонн. "Рост категории мороженых ракообразных в том числе обусловлен увеличением предложения так называемых доступных видов крабов и полуфабрикатов. Среди них наиболее востребованный на внутреннем рынке - российский краб опилио, чья оптовая цена в среднем в 2,5 раза ниже камчатского краба", - пишут "Ведомости" со ссылкой на президента ВАРПЭ Германа Зверева. По его словам, основной поставщик крабов - сами рыбаки, а бренды полного цикла лидируют в продажах продукта в рознице. Зверев также отметил, что в отличие от краба креветку отечественные переработчики закупают в основном импортную - тепловодную аквакультурную, а Россия добывает северную креветку, которую чаще всего приобретают рестораны: в прошлом году ее вылов составил 17,5 тысяч тонн при мировой добыче около 200 тысяч тонн.
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бизнес, сельское хозяйство, ведомости, варпэ
Бизнес, Сельское хозяйство, Ведомости, ВАРПЭ
05:28 16.10.2026
 
В России выросло производство мороженых ракообразных

ВАРПЭ: мороженые крабы и креветки стали единственным сегментом рыбопродукции в России

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мороженые ракообразные, в особенности крабы и креветки, стали единственным сегментом рыбопродукции, который в последние пять лет показывал ежегодный прирост производства в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
"Единственный сегмент рыбопродукции, который в последние пять лет показывал ежегодный прирост производства, - мороженые ракообразные, главным образом крабы и креветки", - отмечает издание.
Так, в первом полугодии 2022 года в России выпуск категории составил 35 тысяч тонн мороженых ракообразных, через год - 45 тысяч тонн, а по итогам первого полугодия 2024 и 2025 годов - 47 тысяч и 49 тысяч тонн соответственно. За аналогичный период 2026 года - 56 тысяч тонн, указывает газета.
При этом производство других сегментов рыбопереработки периодически снижалось. Больше всего рыбного филе за пять лет выпустили в первом полугодии 2022 года, переработанных моллюсков - в первом полугодии 2024-го, икры и ее заменителей - в первом полугодии 2025-го.
Как отмечает издание, несмотря на рост доли сегмента мороженых ракообразных за пять лет в 1,5 раза, она остается низкой по отношению к выпуску всей рыбопродукции - 2,8%. Объем производства всей переработанной рыбной продукции, ракообразных и моллюсков в первом полугодии текущего года составил два миллиона тонн.
"Рост категории мороженых ракообразных в том числе обусловлен увеличением предложения так называемых доступных видов крабов и полуфабрикатов. Среди них наиболее востребованный на внутреннем рынке - российский краб опилио, чья оптовая цена в среднем в 2,5 раза ниже камчатского краба", - пишут "Ведомости" со ссылкой на президента ВАРПЭ Германа Зверева.
По его словам, основной поставщик крабов - сами рыбаки, а бренды полного цикла лидируют в продажах продукта в рознице. Зверев также отметил, что в отличие от краба креветку отечественные переработчики закупают в основном импортную - тепловодную аквакультурную, а Россия добывает северную креветку, которую чаще всего приобретают рестораны: в прошлом году ее вылов составил 17,5 тысяч тонн при мировой добыче около 200 тысяч тонн.
 
БизнесСельское хозяйствоВедомостиВАРПЭ
 
 
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