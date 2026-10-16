Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России достраивают первый водородный поезд - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/rossija-874324824.html
В России достраивают первый водородный поезд
В России достраивают первый водородный поезд - 16.10.2026, ПРАЙМ
В России достраивают первый водородный поезд
Первый водородный поезд достраивают в России, его запуск в тестовую эксплуатацию на Сахалине планируется в 2027 году, передает корреспондент РИА Новости. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:08+0300
2026-10-16T11:12+0300
россия
бизнес
санкт-петербург
сахалин
ржд
трансмашхолдинг
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874324824.jpg?1792138323
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Первый водородный поезд достраивают в России, его запуск в тестовую эксплуатацию на Сахалине планируется в 2027 году, передает корреспондент РИА Новости. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира в Санкт-Петербурге. Здесь в режиме телемоста с площадкой завода-изготовителя был представлен достраивающийся первый российский водородный поезд. "Запас хода трехвагонного состава на водороде планируется на уровне 725 км, получение сертификата и запуск в тестовую эксплуатацию ожидаются в 2027 году… Пилотная эксплуатация запланирована на Сахалине - в рамках развития водородного кластера", - говорится в материалах РЖД к мероприятию. Поезд строят предприятия российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) совместно с РЖД и правительством Сахалинской области при поддержке Минпромторга России. Водородный поезд предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и не имеет аналогов на пространстве колеи 1520 миллиметров. Он не будет производить вредных выбросов в атмосферу – выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар.
санкт-петербург
сахалин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, санкт-петербург, сахалин, ржд, трансмашхолдинг, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сахалин, РЖД, Трансмашхолдинг, Минпромторг
11:08 16.10.2026 (обновлено: 11:12 16.10.2026)
 
В России достраивают первый водородный поезд

В России достраивают первый водородный поезд

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Первый водородный поезд достраивают в России, его запуск в тестовую эксплуатацию на Сахалине планируется в 2027 году, передает корреспондент РИА Новости.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира в Санкт-Петербурге. Здесь в режиме телемоста с площадкой завода-изготовителя был представлен достраивающийся первый российский водородный поезд.
"Запас хода трехвагонного состава на водороде планируется на уровне 725 км, получение сертификата и запуск в тестовую эксплуатацию ожидаются в 2027 году… Пилотная эксплуатация запланирована на Сахалине - в рамках развития водородного кластера", - говорится в материалах РЖД к мероприятию.
Поезд строят предприятия российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) совместно с РЖД и правительством Сахалинской области при поддержке Минпромторга России.
Водородный поезд предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и не имеет аналогов на пространстве колеи 1520 миллиметров. Он не будет производить вредных выбросов в атмосферу – выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар.
 
РОССИЯБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСахалинРЖДТрансмашхолдингМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала