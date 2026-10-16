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В России достраивают первый водородный поезд
В России достраивают первый водородный поезд - 16.10.2026, ПРАЙМ
В России достраивают первый водородный поезд
Первый водородный поезд достраивают в России, его запуск в тестовую эксплуатацию на Сахалине планируется в 2027 году, передает корреспондент РИА Новости. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:08+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Первый водородный поезд достраивают в России, его запуск в тестовую эксплуатацию на Сахалине планируется в 2027 году, передает корреспондент РИА Новости. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира в Санкт-Петербурге. Здесь в режиме телемоста с площадкой завода-изготовителя был представлен достраивающийся первый российский водородный поезд. "Запас хода трехвагонного состава на водороде планируется на уровне 725 км, получение сертификата и запуск в тестовую эксплуатацию ожидаются в 2027 году… Пилотная эксплуатация запланирована на Сахалине - в рамках развития водородного кластера", - говорится в материалах РЖД к мероприятию. Поезд строят предприятия российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) совместно с РЖД и правительством Сахалинской области при поддержке Минпромторга России. Водородный поезд предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и не имеет аналогов на пространстве колеи 1520 миллиметров. Он не будет производить вредных выбросов в атмосферу – выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар.
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РОССИЯ, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сахалин, РЖД, Трансмашхолдинг, Минпромторг
В России достраивают первый водородный поезд
В России достраивают первый водородный поезд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Первый водородный поезд достраивают в России, его запуск в тестовую эксплуатацию на Сахалине планируется в 2027 году, передает корреспондент РИА Новости.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира в Санкт-Петербурге. Здесь в режиме телемоста с площадкой завода-изготовителя был представлен достраивающийся первый российский водородный поезд.
"Запас хода трехвагонного состава на водороде планируется на уровне 725 км, получение сертификата и запуск в тестовую эксплуатацию ожидаются в 2027 году… Пилотная эксплуатация запланирована на Сахалине - в рамках развития водородного кластера", - говорится в материалах РЖД к мероприятию.
Поезд строят предприятия российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) совместно с РЖД и правительством Сахалинской области при поддержке Минпромторга России.
Водородный поезд предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и не имеет аналогов на пространстве колеи 1520 миллиметров. Он не будет производить вредных выбросов в атмосферу – выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар.