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Игровых персонажей и их визуальный облик запатентуют в России
Игровых персонажей и их визуальный облик запатентуют в России - 16.10.2026, ПРАЙМ
Игровых персонажей и их визуальный облик запатентуют в России
Игровых персонажей и их визуальный облик станет возможно запатентовать в России с января 2027 года, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:14+0300
2026-10-16T13:14+0300
2026-10-16T13:14+0300
технологии
россия
москва
роспатент
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Игровых персонажей и их визуальный облик станет возможно запатентовать в России с января 2027 года, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов.
"Запатентовать (можно будет - ред.) гиперграфические интерфейсы пользователей, запатентовать скины (визуальный облик персонажей и предметы, которыми они пользуются - ред.) в играх, различную одежду в виртуальной реальности. И эти вещи, героев, опять же, эти вещи очень полезны, и в дальнейшем их проще и надежнее будет монетизировать и извлекать из этого прибыль. Такой закон вступит в силу с января следующего года", - сказал Зубов на пленарной сессии международной научно-практической конференции Роспатента.
Он отметил, что с 1 января 2027 года у разработчиков программного обеспечения появится возможность запатентовать свой софт.
XXX Международная научно-практическая конференция Роспатента проходит в Москве 15-16 октября.
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технологии, россия, москва, роспатент
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Роспатент
Игровых персонажей и их визуальный облик запатентуют в России
Роспатент: персонажей и их визуальный облик запатентуют в России с января 2027 года
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Игровых персонажей и их визуальный облик станет возможно запатентовать в России с января 2027 года, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов.
"Запатентовать (можно будет - ред.) гиперграфические интерфейсы пользователей, запатентовать скины (визуальный облик персонажей и предметы, которыми они пользуются - ред.) в играх, различную одежду в виртуальной реальности. И эти вещи, героев, опять же, эти вещи очень полезны, и в дальнейшем их проще и надежнее будет монетизировать и извлекать из этого прибыль. Такой закон вступит в силу с января следующего года", - сказал Зубов на пленарной сессии международной научно-практической конференции Роспатента.
Он отметил, что с 1 января 2027 года у разработчиков программного обеспечения появится возможность запатентовать свой софт.
XXX Международная научно-практическая конференция Роспатента проходит в Москве 15-16 октября.