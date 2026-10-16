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Игровых персонажей и их визуальный облик запатентуют в России

Игровых персонажей и их визуальный облик запатентуют в России - 16.10.2026, ПРАЙМ

Игровых персонажей и их визуальный облик запатентуют в России

Игровых персонажей и их визуальный облик станет возможно запатентовать в России с января 2027 года, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:14+0300

2026-10-16T13:14+0300

2026-10-16T13:14+0300

технологии

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Игровых персонажей и их визуальный облик станет возможно запатентовать в России с января 2027 года, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. "Запатентовать (можно будет - ред.) гиперграфические интерфейсы пользователей, запатентовать скины (визуальный облик персонажей и предметы, которыми они пользуются - ред.) в играх, различную одежду в виртуальной реальности. И эти вещи, героев, опять же, эти вещи очень полезны, и в дальнейшем их проще и надежнее будет монетизировать и извлекать из этого прибыль. Такой закон вступит в силу с января следующего года", - сказал Зубов на пленарной сессии международной научно-практической конференции Роспатента. Он отметил, что с 1 января 2027 года у разработчиков программного обеспечения появится возможность запатентовать свой софт. XXX Международная научно-практическая конференция Роспатента проходит в Москве 15-16 октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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