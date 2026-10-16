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Россия может выйти на третье или второе место в мире по экспорту СПГ - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Россия может выйти на третье или второе место в мире по экспорту СПГ
Россия может выйти на третье или второе место в мире по экспорту СПГ - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия может выйти на третье или второе место в мире по экспорту СПГ
Россия обладает потенциалом выйти с четвертого на третье или даже второе место в мире среди экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), заявил замминистра... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:38+0300
2026-10-16T13:38+0300
газ
россия
москва
павел сорокин
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия обладает потенциалом выйти с четвертого на третье или даже второе место в мире среди экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), заявил замминистра энергетики России Павла Сорокина на полях Российской энергетической недели. "Мы уже сейчас занимаем второе место по поставкам трубопроводного газа, четвертое место по СПГ. Потенциал у нас на втором месте остаться точно есть. По СПГ у нас потенциал переместится на третье, на второе место также присутствует. Нам просто этим надо грамотно и правильно распорядиться", - сказал он в ходе сессии. В свою очередь Минэкономразвития РФ в сентябре обнародовало обновленный прогноз роста экспорта СПГ из России по итогам года на 15,5% - до 35 миллионов тонн. В 2027 году, по его ожиданиям, показатель вырастет на 12,9%, до 39,5 миллионов тонн, в 2028 году - на 26,8%, до 50,1 миллиона, в 2029 году – на 28,7%, до 64,5 миллиона тонн. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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4.7
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газ, россия, москва, павел сорокин
Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Павел Сорокин
13:38 16.10.2026
 
Россия может выйти на третье или второе место в мире по экспорту СПГ

Сорокин: Россия может выйти на третье или второе место в мире по экспорту СПГ

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия обладает потенциалом выйти с четвертого на третье или даже второе место в мире среди экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), заявил замминистра энергетики России Павла Сорокина на полях Российской энергетической недели.
"Мы уже сейчас занимаем второе место по поставкам трубопроводного газа, четвертое место по СПГ. Потенциал у нас на втором месте остаться точно есть. По СПГ у нас потенциал переместится на третье, на второе место также присутствует. Нам просто этим надо грамотно и правильно распорядиться", - сказал он в ходе сессии.
В свою очередь Минэкономразвития РФ в сентябре обнародовало обновленный прогноз роста экспорта СПГ из России по итогам года на 15,5% - до 35 миллионов тонн. В 2027 году, по его ожиданиям, показатель вырастет на 12,9%, до 39,5 миллионов тонн, в 2028 году - на 26,8%, до 50,1 миллиона, в 2029 году – на 28,7%, до 64,5 миллиона тонн.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазРОССИЯМОСКВАПавел Сорокин
 
 
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