https://1prime.ru/20261016/rossija-874334371.html

Россия поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС

Россия поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС

Россия среди основных поставщиков газа в Евросоюз, как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ), в августе поднялась на третье с четвертого места,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:41+0300

2026-10-16T13:41+0300

2026-10-16T13:41+0300

газ

норвегия

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алжир

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия среди основных поставщиков газа в Евросоюз, как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ), в августе поднялась на третье с четвертого места, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. Так, по сумме поставок трубопроводного газа и СПГ в союз РФ поднялась на третье место с 1,26 миллиарда евро против 1,24 миллиарда месяцем ранее. Первую строчку по-прежнему занимает Норвегия. За месяц поставки из этой страны выросли на 35% - до максимальных с января 2023 года 2,54 миллиарда евро. Из них 2,27 миллиарда пришлись на трубопроводный газ, а 269,2 миллиона - на СПГ. США, оставшиеся на втором месте традиционно продают Евросоюзу только СПГ. За месяц поставки увеличились на 43%, до максимальных с апреля 2,46 миллиарда евро. На четвертое место опустился Алжир с 1,195 миллиарда евро против 1,31 миллиарда месяцем ранее. В его поставках большую часть занял трубопроводный газ - 1,07 миллиарда евро. На СПГ пришлось 127,1 миллиона. Как и месяц назад пятую строчку занимает Великобритания. В августе, по сравнению с июлем, она экспортировала на 29% больше газа - 1,17 миллиарда евро. На трубопроводный пришлось 1,13 миллиарда евро. В топ-10 поставщиков также вошли Азербайджан - 483,7 миллиона евро (-5% за месяц), Тринидад и Тобаго - максимальные с ноября 2022 года 236,5 миллиона (рост в 7,8 раза), Перу - рекордные 206,2 миллиона (рост в 1,9 раза), Нигерия - минимальные с сентября 2014 года 52,4 миллиона (падение в 5,9 раза) и Сенегал - максимальные с прошлого июля 42,7 миллиона (рост в 1,9 раза).

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газ, норвегия, сша, алжир, ес