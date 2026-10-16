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Кобяков: Россия единственная может выстроить энергобаланс - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Кобяков: Россия единственная может выстроить энергобаланс
Кобяков: Россия единственная может выстроить энергобаланс - 16.10.2026, ПРАЙМ
Кобяков: Россия единственная может выстроить энергобаланс
Россия является единственной страной в мире, способной выстроить энергобаланс на основе разумного сочетания всех видов энергоносителей, сообщил советник... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:41+0300
2026-10-16T13:45+0300
россия
москва
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия является единственной страной в мире, способной выстроить энергобаланс на основе разумного сочетания всех видов энергоносителей, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Российской энергетической недели Антон Кобяков. "Россия – единственная страна в мире, способная выстроить энергобаланс на основе разумного сочетания всех видов энергоносителей. Как невозобновляемых, так и возобновляемых", - сказал Кобяков, подводя на пресс-конференции итоги РЭН. Богатство природных ресурсов, высокий уровень технологического развития, советский опыт многократного дублирования систем безопасности энергообъектов является фундаментом движения вперед, отметил он. "Внешние его рамки задаются силой давления на Россию - прежде всего санкциями, а в нынешних условиях еще и атаками на нашу инфраструктуру", - добавил Кобяков. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
40
192
40
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5
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40
россия, москва
РОССИЯ, МОСКВА
13:41 16.10.2026 (обновлено: 13:45 16.10.2026)
 
Кобяков: Россия единственная может выстроить энергобаланс

Кобяков: Россия способна выстроить энергобаланс на основе разумного сочетания всех видов

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия является единственной страной в мире, способной выстроить энергобаланс на основе разумного сочетания всех видов энергоносителей, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Российской энергетической недели Антон Кобяков.
"Россия – единственная страна в мире, способная выстроить энергобаланс на основе разумного сочетания всех видов энергоносителей. Как невозобновляемых, так и возобновляемых", - сказал Кобяков, подводя на пресс-конференции итоги РЭН.
Богатство природных ресурсов, высокий уровень технологического развития, советский опыт многократного дублирования систем безопасности энергообъектов является фундаментом движения вперед, отметил он.
"Внешние его рамки задаются силой давления на Россию - прежде всего санкциями, а в нынешних условиях еще и атаками на нашу инфраструктуру", - добавил Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
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