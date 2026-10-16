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Россия строит треть всех энергоблоков в мире, заявил Кобяков
Россия строит треть всех энергоблоков в мире, заявил Кобяков - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия строит треть всех энергоблоков в мире, заявил Кобяков
Россия является мировым лидером в атомной отрасли - она возводит треть всех энергоблоков в мире, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:21+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия является мировым лидером в атомной отрасли - она возводит треть всех энергоблоков в мире, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
"Россия вместе с Китаем занимает ведущие позиции в реакторных технологиях: 94% реакторов, строительство которых началось за последнее десятилетие - они все на китайских или российских проектах. Из 60 энергоблоков 23 строит Россия. США пока восстанавливает уже имеющуюся атомную генерацию", - сказал Кобяков, подводя на пресс-конференции итоги Российской энергетической недели (РЭН).
Россия - мировой лидер в атомной отрасли, что, безусловно, является достижением, отметил он.
"Мы первыми в мире реализуем технологический контур замкнутого цикла, решающий основную головную боль – снятие проблемы радиоактивных отходов. На примере Запорожской АЭС мы наглядно видим, что такие хранилища еще и являются военной уязвимостью. Это направление у нас осуществляется в рамках проекта "Прорыв", - сказал Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, китай, сша, москва, запорожская аэс
РОССИЯ, КИТАЙ, США, МОСКВА, Запорожская АЭС
Россия строит треть всех энергоблоков в мире, заявил Кобяков
Советник президента Кобяков: Россия возводит треть всех энергоблоков в мире
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия является мировым лидером в атомной отрасли - она возводит треть всех энергоблоков в мире, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
"Россия вместе с Китаем занимает ведущие позиции в реакторных технологиях: 94% реакторов, строительство которых началось за последнее десятилетие - они все на китайских или российских проектах. Из 60 энергоблоков 23 строит Россия. США пока восстанавливает уже имеющуюся атомную генерацию", - сказал Кобяков, подводя на пресс-конференции итоги Российской энергетической недели (РЭН).
Россия - мировой лидер в атомной отрасли, что, безусловно, является достижением, отметил он.
"Мы первыми в мире реализуем технологический контур замкнутого цикла, решающий основную головную боль – снятие проблемы радиоактивных отходов. На примере Запорожской АЭС мы наглядно видим, что такие хранилища еще и являются военной уязвимостью. Это направление у нас осуществляется в рамках проекта "Прорыв", - сказал Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.