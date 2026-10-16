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Россия в августе сократила импорт пива из Германии до 52,1 тыс евро - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Россия в августе сократила импорт пива из Германии до 52,1 тыс евро
Россия в августе сократила импорт пива из Германии до 52,1 тыс евро - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия в августе сократила импорт пива из Германии до 52,1 тыс евро
Россия в августе текущего года сократила импорт пива из Германии до минимальных с лета 1999 года 52,1 тысячи евро, следует из данных Евростата, которые... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:20+0300
2026-10-16T15:20+0300
бизнес
россия
латвия
польша
бельгия
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия в августе текущего года сократила импорт пива из Германии до минимальных с лета 1999 года 52,1 тысячи евро, следует из данных Евростата, которые проанализировало РИА Новости. По сравнению с предшествующим месяцем закупки просели вдвое. Импорт в денежном выражении оказался минимальным с июня 1999 года - тогда он составлял 36,9 тысячи евро. Крупнейшим поставщиком пива на российский рынок среди стран Евросоюза в августе стала Латвия благодаря наращиванию отгрузок впятеро в месячном выражении - месяцем ранее она была лишь четвертой. На прибалтийскую республику пришлась треть всех поставок из ЕС в денежном выражении (674,4 тысячи евро). На втором месте оказалась Польша, за месяц снизившая экспорт пива в Россию в шесть раз - до 582,4 тысячи евро. Это 29% всего пивного импорта из ЕС. Замыкала топ-3 в августе Бельгия, показавшая рост вдвое к июлю - до 353,5 тысячи евро.
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бизнес, россия, латвия, польша, бельгия, ес
Бизнес, РОССИЯ, ЛАТВИЯ, ПОЛЬША, БЕЛЬГИЯ, ЕС
15:20 16.10.2026
 
Россия в августе сократила импорт пива из Германии до 52,1 тыс евро

Россия в августе сократила импорт пива из Германии до минимума с лета 1999 года

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия в августе текущего года сократила импорт пива из Германии до минимальных с лета 1999 года 52,1 тысячи евро, следует из данных Евростата, которые проанализировало РИА Новости.
По сравнению с предшествующим месяцем закупки просели вдвое. Импорт в денежном выражении оказался минимальным с июня 1999 года - тогда он составлял 36,9 тысячи евро.
Крупнейшим поставщиком пива на российский рынок среди стран Евросоюза в августе стала Латвия благодаря наращиванию отгрузок впятеро в месячном выражении - месяцем ранее она была лишь четвертой. На прибалтийскую республику пришлась треть всех поставок из ЕС в денежном выражении (674,4 тысячи евро).
На втором месте оказалась Польша, за месяц снизившая экспорт пива в Россию в шесть раз - до 582,4 тысячи евро. Это 29% всего пивного импорта из ЕС. Замыкала топ-3 в августе Бельгия, показавшая рост вдвое к июлю - до 353,5 тысячи евро.
 
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