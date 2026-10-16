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Россия развивает использование стейблкоинов во внешнеторговых контрактах

Россия развивает использование стейблкоинов во внешнеторговых контрактах - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия развивает использование стейблкоинов во внешнеторговых контрактах

Россия развивает возможности использования цифровых финансовых активов, в первую очередь стейблкоинов, во внешнеторговых контрактах, сообщил глава Минфина РФ... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:24+0300

2026-10-16T16:24+0300

2026-10-16T16:24+0300

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БАНГКОК, 16 окт - ПРАЙМ. Россия развивает возможности использования цифровых финансовых активов, в первую очередь стейблкоинов, во внешнеторговых контрактах, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Цифровые расчеты, цифровые финансовые активы также внедряются в нашу повседневную экономическую жизнь, поэтому в Российской Федерации мы развиваем возможности использования в рамках внешнеторговых контрактов цифровых финансовых активов, в первую очередь это стейблкоины", - сказал Силуанов журналистам. Глава Минфина России принимает участие в работе встреч Всемирного банка, МВФ и встрече министров финансов G20, которые проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября.

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финансы, россия, таиланд, антон силуанов, минфин, минфин рф, всемирный банк