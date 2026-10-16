https://1prime.ru/20261016/rossija-874353805.html

Турция заявила о важной роли России в обеспечении энергобезопасности страны

Турция заявила о важной роли России в обеспечении энергобезопасности страны - 16.10.2026, ПРАЙМ

Турция заявила о важной роли России в обеспечении энергобезопасности страны

Россия играет важную роль в обеспечении энергопоставок Турции, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:01+0300

2026-10-16T18:01+0300

2026-10-16T18:03+0300

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москва

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия играет важную роль в обеспечении энергопоставок Турции, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. "Что касается безопасности поставок, Россия играет важную роль на турецком энергетическом рынке", - сказал Байрактар в ходе сессии "Устойчивость как ответ на геополитические шоки" форума "Российская энергетическая неделя". По словам Байрактара, Турция также представляет для России растущий рынок, а сотрудничество двух стран в энергетике приносит пользу обеим сторонам. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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