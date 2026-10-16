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Турция заявила о важной роли России в обеспечении энергобезопасности страны
Турция заявила о важной роли России в обеспечении энергобезопасности страны - 16.10.2026, ПРАЙМ
Турция заявила о важной роли России в обеспечении энергобезопасности страны
Россия играет важную роль в обеспечении энергопоставок Турции, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T18:01+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия играет важную роль в обеспечении энергопоставок Турции, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. "Что касается безопасности поставок, Россия играет важную роль на турецком энергетическом рынке", - сказал Байрактар в ходе сессии "Устойчивость как ответ на геополитические шоки" форума "Российская энергетическая неделя". По словам Байрактара, Турция также представляет для России растущий рынок, а сотрудничество двух стран в энергетике приносит пользу обеим сторонам. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, турция, москва
Турция заявила о важной роли России в обеспечении энергобезопасности страны
Байрактар: Россия играет важную роль в обеспечении энергопоставок Турции
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия играет важную роль в обеспечении энергопоставок Турции, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Что касается безопасности поставок, Россия играет важную роль на турецком энергетическом рынке", - сказал Байрактар в ходе сессии "Устойчивость как ответ на геополитические шоки" форума "Российская энергетическая неделя".
По словам Байрактара, Турция также представляет для России растущий рынок, а сотрудничество двух стран в энергетике приносит пользу обеим сторонам.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.