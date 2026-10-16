https://1prime.ru/20261016/rossija-874354407.html
Новак рассказал о стандарте технологического суверенитета
Новак рассказал о стандарте технологического суверенитета - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о стандарте технологического суверенитета
Россия предлагает странам-партнерам стандарт технологического суверенитета, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T18:23+0300
2026-10-16T18:23+0300
2026-10-16T18:27+0300
россия
москва
александр новак
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия предлагает странам-партнерам стандарт технологического суверенитета, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Последнее, что мне показалось очень важным сегодня, о чем говорили на панельной сессии - о технологическом суверенитете. О том, что необходимо не зависеть от кого-то одного или от одной страны, от требований, стандартов каких-то, которые были доминирующими, монопольными в мире, нужно диверсифицироваться", - сказал он в рамках РЭН-2026. По его словам, Россия по поручению президента сегодня идет по пути создания технологического суверенитета, стандартов, отличных от тех, которые навязываются всем миром. "Мы сегодня активно работаем со многими странами, в том числе по принятию этих стандартов. Мы готовы предлагать и предлагаем нашим партнерам вот этот стандарт технологического суверенитета, технологической независимости", - сказал Новак. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, александр новак
РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак
Новак рассказал о стандарте технологического суверенитета
Новак: Россия предлагает странам-партнерам стандарт технологического суверенитета
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия предлагает странам-партнерам стандарт технологического суверенитета, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Последнее, что мне показалось очень важным сегодня, о чем говорили на панельной сессии - о технологическом суверенитете. О том, что необходимо не зависеть от кого-то одного или от одной страны, от требований, стандартов каких-то, которые были доминирующими, монопольными в мире, нужно диверсифицироваться", - сказал он в рамках РЭН-2026.
По его словам, Россия по поручению президента сегодня идет по пути создания технологического суверенитета, стандартов, отличных от тех, которые навязываются всем миром.
"Мы сегодня активно работаем со многими странами, в том числе по принятию этих стандартов. Мы готовы предлагать и предлагаем нашим партнерам вот этот стандарт технологического суверенитета, технологической независимости", - сказал Новак.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.