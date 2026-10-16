https://1prime.ru/20261016/rossija-874354728.html
Россия и Турция имеют схожие мнения по энергетике, заявил Михельсон
Россия и Турция имеют схожие мнения по энергетике, заявил Михельсон - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Турция имеют схожие мнения по энергетике, заявил Михельсон
Россия и Турция имеют схожие мнения в вопросе развития сотрудничества в энергетической сфере, такое мнение высказал журналистам глава "Новатэка" Леонид... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T18:26+0300
2026-10-16T18:26+0300
2026-10-16T18:26+0300
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газ
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леонид михельсон
новатэк
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Турция имеют схожие мнения в вопросе развития сотрудничества в энергетической сфере, такое мнение высказал журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон на полях Российской энергетической недели.
"У нас во многих местах с ним схожие мнения о развитии сотрудничества в энергетической сфере... Это радует, и мы потихонечку двигаемся", - прокомментировал он встречу с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, газ, турция, москва, леонид михельсон, новатэк
РОССИЯ, Газ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Леонид Михельсон, Новатэк
Россия и Турция имеют схожие мнения по энергетике, заявил Михельсон
Михельсон: Россия и Турция имеют схожие мнения по развитию сотрудничества в энергетике
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Турция имеют схожие мнения в вопросе развития сотрудничества в энергетической сфере, такое мнение высказал журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон на полях Российской энергетической недели.
"У нас во многих местах с ним схожие мнения о развитии сотрудничества в энергетической сфере... Это радует, и мы потихонечку двигаемся", - прокомментировал он встречу с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.