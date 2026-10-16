https://1prime.ru/20261016/rossija-874354728.html

Россия и Турция имеют схожие мнения по энергетике, заявил Михельсон

Россия и Турция имеют схожие мнения по энергетике, заявил Михельсон - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Турция имеют схожие мнения по энергетике, заявил Михельсон

Россия и Турция имеют схожие мнения в вопросе развития сотрудничества в энергетической сфере, такое мнение высказал журналистам глава "Новатэка" Леонид... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:26+0300

2026-10-16T18:26+0300

2026-10-16T18:26+0300

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леонид михельсон

новатэк

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Турция имеют схожие мнения в вопросе развития сотрудничества в энергетической сфере, такое мнение высказал журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон на полях Российской энергетической недели. "У нас во многих местах с ним схожие мнения о развитии сотрудничества в энергетической сфере... Это радует, и мы потихонечку двигаемся", - прокомментировал он встречу с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

турция

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россия, газ, турция, москва, леонид михельсон, новатэк