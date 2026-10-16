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Россия и Китай могут построить трубопроводы для транспортировки водорода - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Китай могут построить трубопроводы для транспортировки водорода
Россия и Китай могут построить трубопроводы для транспортировки водорода - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай могут построить трубопроводы для транспортировки водорода
Россия и Китай могли бы построить трансграничные трубопроводы для транспортировки водорода, считает заместитель директора лаборатории углеродной нейтральности... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T23:25+0300
2026-10-16T23:25+0300
россия
китай
москва
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай могли бы построить трансграничные трубопроводы для транспортировки водорода, считает заместитель директора лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй. "Мы (Россия и Китай - ред.) могли бы в будущем построить трансграничные трубопроводы для транспортировки водорода, это вполне осуществимо",- сказал РИА Новости Мэн Сянъюй на полях Российской энергетической недели. Эксперт отметил, что это одно из потенциальных направлений сотрудничества России и Китая в водородной отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, китай, москва
РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА
23:25 16.10.2026
 
Россия и Китай могут построить трубопроводы для транспортировки водорода

Эксперт Мэн Сянъюй: Россия и Китай могли бы построить трансграничные трубопроводы

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай могли бы построить трансграничные трубопроводы для транспортировки водорода, считает заместитель директора лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй.
"Мы (Россия и Китай - ред.) могли бы в будущем построить трансграничные трубопроводы для транспортировки водорода, это вполне осуществимо",- сказал РИА Новости Мэн Сянъюй на полях Российской энергетической недели.
Эксперт отметил, что это одно из потенциальных направлений сотрудничества России и Китая в водородной отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯКИТАЙМОСКВА
 
 
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