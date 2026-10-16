https://1prime.ru/20261016/rossija-874364515.html

Россия и Китай могут построить трубопроводы для транспортировки водорода

Россия и Китай могут построить трубопроводы для транспортировки водорода - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай могут построить трубопроводы для транспортировки водорода

Россия и Китай могли бы построить трансграничные трубопроводы для транспортировки водорода, считает заместитель директора лаборатории углеродной нейтральности... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T23:25+0300

2026-10-16T23:25+0300

2026-10-16T23:25+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай могли бы построить трансграничные трубопроводы для транспортировки водорода, считает заместитель директора лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй. "Мы (Россия и Китай - ред.) могли бы в будущем построить трансграничные трубопроводы для транспортировки водорода, это вполне осуществимо",- сказал РИА Новости Мэн Сянъюй на полях Российской энергетической недели. Эксперт отметил, что это одно из потенциальных направлений сотрудничества России и Китая в водородной отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, китай, москва