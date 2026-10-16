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Россия и Китай могли бы сотрудничать в сфере поставок аммиака и метанола

Россия и Китай могли бы сотрудничать в сфере поставок аммиака и метанола - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай могли бы сотрудничать в сфере поставок аммиака и метанола

Россия и Китай могли бы развивать сотрудничество в области поставок зеленого аммиака и метанола, считает заместитель директора лаборатории углеродной... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T23:49+0300

2026-10-16T23:49+0300

2026-10-16T23:49+0300

россия

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москва

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай могли бы развивать сотрудничество в области поставок зеленого аммиака и метанола, считает заместитель директора лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй. "Китай и Россия могли бы развивать сотрудничество в сфере торговли и поставок водорода и его производных, таких как зеленый аммиак или зеленый метанол", - сказал РИА Новости Мэн Сянъюй на полях Российской энергетической недели. Эксперт добавил, что с учетом протяженных береговых линий Россия и Китай также могли бы развивать морскую торговлю водородом. Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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