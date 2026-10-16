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Россия и Китай могли бы сотрудничать в сфере поставок аммиака и метанола
Россия и Китай могли бы сотрудничать в сфере поставок аммиака и метанола - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай могли бы сотрудничать в сфере поставок аммиака и метанола
Россия и Китай могли бы развивать сотрудничество в области поставок зеленого аммиака и метанола, считает заместитель директора лаборатории углеродной... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T23:49+0300
2026-10-16T23:49+0300
2026-10-16T23:49+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай могли бы развивать сотрудничество в области поставок зеленого аммиака и метанола, считает заместитель директора лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй.
"Китай и Россия могли бы развивать сотрудничество в сфере торговли и поставок водорода и его производных, таких как зеленый аммиак или зеленый метанол", - сказал РИА Новости Мэн Сянъюй на полях Российской энергетической недели.
Эксперт добавил, что с учетом протяженных береговых линий Россия и Китай также могли бы развивать морскую торговлю водородом.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Россия и Китай могли бы сотрудничать в сфере поставок аммиака и метанола
Мэн Сянъюй: Россия и Китай могли бы развивать сотрудничество в области поставок водорода
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай могли бы развивать сотрудничество в области поставок зеленого аммиака и метанола, считает заместитель директора лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй.
"Китай и Россия могли бы развивать сотрудничество в сфере торговли и поставок водорода и его производных, таких как зеленый аммиак или зеленый метанол", - сказал РИА Новости Мэн Сянъюй на полях Российской энергетической недели.
Эксперт добавил, что с учетом протяженных береговых линий Россия и Китай также могли бы развивать морскую торговлю водородом.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.