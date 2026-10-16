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Россияне стали чаще оплачивать покупки телефонами и R-кодами - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще оплачивать покупки телефонами и R-кодами
Россияне стали чаще оплачивать покупки телефонами и R-кодами - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще оплачивать покупки телефонами и R-кодами
Россияне все чаще оплачивают покупки телефонами и QR-кодами, доля таких платежей в третьем квартале этого года выросла до 35% от всех безналичных операций,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T04:58+0300
2026-10-16T04:58+0300
финансы
технологии
банки
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне все чаще оплачивают покупки телефонами и QR-кодами, доля таких платежей в третьем квартале этого года выросла до 35% от всех безналичных операций, рассказали РИА Новости в Т-Банке. "Доля альтернативных банковским картам методов оплаты (pay-сервисов, оплаты смартфоном, QR-кодом и так далее) в третьем квартале 2026 года выросла до 35% - на три процентных пункта по сравнению с 2025 годом", - пояснил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш. Он поясняет, что это происходит одновременно с ростом количества оплат наличными в этом году. Альтернативными методами оплаты пользуются как для покупок в интернете, так и для оплаты на кассах магазинов. Количество пользователей сервиса бесконтактной оплаты T‑Pay на iPhone за последний год превысило 1 миллион человек. При этом функция бесконтактной оплаты с телефона без интернета также востребована - с апреля по сентябрь количество таких оплат выросло более чем в 15 раз, до 40 тысяч в месяц.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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40
финансы, технологии, банки
Финансы, Технологии, Банки
04:58 16.10.2026
 
Россияне стали чаще оплачивать покупки телефонами и R-кодами

Т-Банк: россияне все чаще оплачивают покупки телефонами и R-кодами

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне все чаще оплачивают покупки телефонами и QR-кодами, доля таких платежей в третьем квартале этого года выросла до 35% от всех безналичных операций, рассказали РИА Новости в Т-Банке.
"Доля альтернативных банковским картам методов оплаты (pay-сервисов, оплаты смартфоном, QR-кодом и так далее) в третьем квартале 2026 года выросла до 35% - на три процентных пункта по сравнению с 2025 годом", - пояснил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш.
Он поясняет, что это происходит одновременно с ростом количества оплат наличными в этом году. Альтернативными методами оплаты пользуются как для покупок в интернете, так и для оплаты на кассах магазинов.
Количество пользователей сервиса бесконтактной оплаты T‑Pay на iPhone за последний год превысило 1 миллион человек.
При этом функция бесконтактной оплаты с телефона без интернета также востребована - с апреля по сентябрь количество таких оплат выросло более чем в 15 раз, до 40 тысяч в месяц.
 
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