https://1prime.ru/20261016/rossijane-874314791.html
Россияне стали чаще оплачивать покупки телефонами и R-кодами
Россияне стали чаще оплачивать покупки телефонами и R-кодами - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще оплачивать покупки телефонами и R-кодами
Россияне все чаще оплачивают покупки телефонами и QR-кодами, доля таких платежей в третьем квартале этого года выросла до 35% от всех безналичных операций,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T04:58+0300
2026-10-16T04:58+0300
2026-10-16T04:58+0300
финансы
технологии
банки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874314791.jpg?1792115886
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне все чаще оплачивают покупки телефонами и QR-кодами, доля таких платежей в третьем квартале этого года выросла до 35% от всех безналичных операций, рассказали РИА Новости в Т-Банке.
"Доля альтернативных банковским картам методов оплаты (pay-сервисов, оплаты смартфоном, QR-кодом и так далее) в третьем квартале 2026 года выросла до 35% - на три процентных пункта по сравнению с 2025 годом", - пояснил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш.
Он поясняет, что это происходит одновременно с ростом количества оплат наличными в этом году. Альтернативными методами оплаты пользуются как для покупок в интернете, так и для оплаты на кассах магазинов.
Количество пользователей сервиса бесконтактной оплаты T‑Pay на iPhone за последний год превысило 1 миллион человек.
При этом функция бесконтактной оплаты с телефона без интернета также востребована - с апреля по сентябрь количество таких оплат выросло более чем в 15 раз, до 40 тысяч в месяц.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, технологии, банки
Финансы, Технологии, Банки
Россияне стали чаще оплачивать покупки телефонами и R-кодами
Т-Банк: россияне все чаще оплачивают покупки телефонами и R-кодами
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне все чаще оплачивают покупки телефонами и QR-кодами, доля таких платежей в третьем квартале этого года выросла до 35% от всех безналичных операций, рассказали РИА Новости в Т-Банке.
"Доля альтернативных банковским картам методов оплаты (pay-сервисов, оплаты смартфоном, QR-кодом и так далее) в третьем квартале 2026 года выросла до 35% - на три процентных пункта по сравнению с 2025 годом", - пояснил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш.
Он поясняет, что это происходит одновременно с ростом количества оплат наличными в этом году. Альтернативными методами оплаты пользуются как для покупок в интернете, так и для оплаты на кассах магазинов.
Количество пользователей сервиса бесконтактной оплаты T‑Pay на iPhone за последний год превысило 1 миллион человек.
При этом функция бесконтактной оплаты с телефона без интернета также востребована - с апреля по сентябрь количество таких оплат выросло более чем в 15 раз, до 40 тысяч в месяц.