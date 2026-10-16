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Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких
Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких
Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких, чаще всего они страхуют родных от несчастных случаев, укуса клеща и критических заболеваний,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T08:17+0300
2026-10-16T08:17+0300
бизнес
россия
общество
иркутск
москва
новосибирск
втб
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких, чаще всего они страхуют родных от несчастных случаев, укуса клеща и критических заболеваний, сообщается в исследовании ВТБ и финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "По данным ВТБ и финансового маркетплейса "Сравни", в 2026 году выросло число страховых полисов, оформленных на членов семьи. Чаще всего россияне страхуют родных от несчастных случаев, укуса клеща и критических заболеваний, а также покупают для них страхование выезжающих за рубеж", - говорится в исследовании. Отмечается, что в ВТБ и "Сравни" наибольшую долю "семейных" оформлений занимает страхование от несчастных случаев: около 60% таких полисов были приобретены не для себя, а для другого человека. Средний чек, по данным "Сравни", практически не изменился и составил 700 рублей. Наибольшая доля оформлений полисов для близких - в Иркутске (69%), Москве (56%), Краснодарском крае (59%), Санкт-Петербурге (56%). По аналитике "Сравни", доля полисов от укусов клещей, оформленных близким людям, увеличилась на 6% в годовом выражении и составила 58%, а средний чек составил 1 тысячу рублей. Рост особенно заметен в регионах Сибири и Восточной России, где чаще всего оформляли такие полисы: Иркутск (63%), Новосибирск (57%), Красноярск (55%). В ВТБ доля таких полисов составила 42%, а средний чек составил 331 рубль. Также сообщается, что доля полисов от критических заболеваний, оформленных на близких через финансовый маркетплейс "Сравни", составила 21%, в ВТБ - 10%. Средняя стоимость - 10,3 тысячи рублей. Чаще всего такие страховые полисы покупают для взрослых членов семьи, а лидеры по числу оформлений - Москва, Казань, Калининград, Новосибирск и Оренбург. "Страхование выезжающих за рубеж. За январь-август 2026 года доля полисов, оформленных на близких, составила 33% против 30% годом ранее. Средний чек полиса снизился на 17%, до 2,9 тысячи рублей", - подытожили в исследовании.
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бизнес, россия, общество , иркутск, москва, новосибирск, втб
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Иркутск, МОСКВА, НОВОСИБИРСК, ВТБ
08:17 16.10.2026
 
Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких

ВТБ и "Сравни": россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких, чаще всего они страхуют родных от несчастных случаев, укуса клеща и критических заболеваний, сообщается в исследовании ВТБ и финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"По данным ВТБ и финансового маркетплейса "Сравни", в 2026 году выросло число страховых полисов, оформленных на членов семьи. Чаще всего россияне страхуют родных от несчастных случаев, укуса клеща и критических заболеваний, а также покупают для них страхование выезжающих за рубеж", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в ВТБ и "Сравни" наибольшую долю "семейных" оформлений занимает страхование от несчастных случаев: около 60% таких полисов были приобретены не для себя, а для другого человека. Средний чек, по данным "Сравни", практически не изменился и составил 700 рублей. Наибольшая доля оформлений полисов для близких - в Иркутске (69%), Москве (56%), Краснодарском крае (59%), Санкт-Петербурге (56%).
По аналитике "Сравни", доля полисов от укусов клещей, оформленных близким людям, увеличилась на 6% в годовом выражении и составила 58%, а средний чек составил 1 тысячу рублей. Рост особенно заметен в регионах Сибири и Восточной России, где чаще всего оформляли такие полисы: Иркутск (63%), Новосибирск (57%), Красноярск (55%). В ВТБ доля таких полисов составила 42%, а средний чек составил 331 рубль.
Также сообщается, что доля полисов от критических заболеваний, оформленных на близких через финансовый маркетплейс "Сравни", составила 21%, в ВТБ - 10%. Средняя стоимость - 10,3 тысячи рублей. Чаще всего такие страховые полисы покупают для взрослых членов семьи, а лидеры по числу оформлений - Москва, Казань, Калининград, Новосибирск и Оренбург.
"Страхование выезжающих за рубеж. За январь-август 2026 года доля полисов, оформленных на близких, составила 33% против 30% годом ранее. Средний чек полиса снизился на 17%, до 2,9 тысячи рублей", - подытожили в исследовании.
 
БизнесРОССИЯОбществоИркутскМОСКВАНОВОСИБИРСКВТБ
 
 
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