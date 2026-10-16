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Россияне сели в поезда по биометрии более тысячи раз с начала запуска опции

Россияне сели в поезда по биометрии более тысячи раз с начала запуска опции - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россияне сели в поезда по биометрии более тысячи раз с начала запуска опции

Россияне сели в поезда по биометрии более 1 тысячи раз с момента запуска этой опции, сообщил журналистам глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:36+0300

2026-10-16T11:36+0300

2026-10-16T11:41+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне сели в поезда по биометрии более 1 тысячи раз с момента запуска этой опции, сообщил журналистам глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "Сегодня можем сказать, что услуга востребована - более тысячи пользователей, тысячи транзакций уже совершено в посадке по биометрическим данным. Есть в каком-то смысле свои амбассадоры, то есть люди пользуются только биометрией при поездках в поездах", - сказал Петров. Возможность посадки в поезд по биометрии в пилотном режиме появилась в России в апреле 2026 года на ряде "Ласточек". В настоящее время эта опция работает на начальных станциях этих поездов, курсирующих по маршрутам Москва-Кострома, Москва-Иваново, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров. РЖД в октябре начали тестирование посадки по биометрии в "Сапсанах" на отдельных группах пассажиров.

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россия, нижний новгород, иваново, ржд