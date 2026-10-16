https://1prime.ru/20261016/rossijane-874326972.html
Россияне сели в поезда по биометрии более тысячи раз с начала запуска опции
Россияне сели в поезда по биометрии более тысячи раз с начала запуска опции - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россияне сели в поезда по биометрии более тысячи раз с начала запуска опции
Россияне сели в поезда по биометрии более 1 тысячи раз с момента запуска этой опции, сообщил журналистам глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:36+0300
2026-10-16T11:36+0300
2026-10-16T11:41+0300
россия
нижний новгород
иваново
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874326972.jpg?1792140098
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне сели в поезда по биометрии более 1 тысячи раз с момента запуска этой опции, сообщил журналистам глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "Сегодня можем сказать, что услуга востребована - более тысячи пользователей, тысячи транзакций уже совершено в посадке по биометрическим данным. Есть в каком-то смысле свои амбассадоры, то есть люди пользуются только биометрией при поездках в поездах", - сказал Петров. Возможность посадки в поезд по биометрии в пилотном режиме появилась в России в апреле 2026 года на ряде "Ласточек". В настоящее время эта опция работает на начальных станциях этих поездов, курсирующих по маршрутам Москва-Кострома, Москва-Иваново, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров. РЖД в октябре начали тестирование посадки по биометрии в "Сапсанах" на отдельных группах пассажиров.
нижний новгород
иваново
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижний новгород, иваново, ржд
РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Иваново, РЖД
Россияне сели в поезда по биометрии более тысячи раз с начала запуска опции
РЖД: россияне сели в поезда по биометрии более тысячи раз с момента запуска опции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне сели в поезда по биометрии более 1 тысячи раз с момента запуска этой опции, сообщил журналистам глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
"Сегодня можем сказать, что услуга востребована - более тысячи пользователей, тысячи транзакций уже совершено в посадке по биометрическим данным. Есть в каком-то смысле свои амбассадоры, то есть люди пользуются только биометрией при поездках в поездах", - сказал Петров.
Возможность посадки в поезд по биометрии в пилотном режиме появилась в России в апреле 2026 года на ряде "Ласточек". В настоящее время эта опция работает на начальных станциях этих поездов, курсирующих по маршрутам Москва-Кострома, Москва-Иваново, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров.
РЖД в октябре начали тестирование посадки по биометрии в "Сапсанах" на отдельных группах пассажиров.