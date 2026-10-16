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Россияне вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции

Россияне вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россияне вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции

Россияне по итогам сентября вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции, приобретя почти 400 объектов, подсчитало РИА Новости по данным Бюро... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:12+0300

2026-10-16T14:12+0300

2026-10-16T14:12+0300

бизнес

недвижимость

турция

стамбул

анталья

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СТАМБУЛ, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне по итогам сентября вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции, приобретя почти 400 объектов, подсчитало РИА Новости по данным Бюро статистики Турции (TUIK). По данным TUIK, иностранцы в сентябре 2026 года приобрели 2167 объектов недвижимости, преимущественно в Стамбуле и Анталье. "Больше всего объектов недвижимости в Турции в сентябре приобрели граждане РФ - 388, за ними следуют иракцы со 166 объектами и немцы - 162 объекта", - говорится в сообщении бюро. Россияне лидируют и среди иностранных покупателей бизнес-объектов - за сентябрь они купили 32 таких предприятия. Всего в январе 2026 года в Турции провели более 142 тысяч сделок с недвижимостью. Граждане РФ лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. Ранее РИА Новости подсчитало, что продажи недвижимости иностранцам в Турции за весь 2025 год оказались худшими с 2016 года, было продано в три раза меньше объектов, чем в рекордном 2022 году.

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бизнес, недвижимость, турция, стамбул, анталья