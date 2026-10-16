https://1prime.ru/20261016/rossijane-874336842.html
Россияне вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции
Россияне вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россияне вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции
Россияне по итогам сентября вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции, приобретя почти 400 объектов, подсчитало РИА Новости по данным Бюро... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:12+0300
2026-10-16T14:12+0300
2026-10-16T14:12+0300
бизнес
недвижимость
турция
стамбул
анталья
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874336842.jpg?1792149151
СТАМБУЛ, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне по итогам сентября вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции, приобретя почти 400 объектов, подсчитало РИА Новости по данным Бюро статистики Турции (TUIK).
По данным TUIK, иностранцы в сентябре 2026 года приобрели 2167 объектов недвижимости, преимущественно в Стамбуле и Анталье.
"Больше всего объектов недвижимости в Турции в сентябре приобрели граждане РФ - 388, за ними следуют иракцы со 166 объектами и немцы - 162 объекта", - говорится в сообщении бюро.
Россияне лидируют и среди иностранных покупателей бизнес-объектов - за сентябрь они купили 32 таких предприятия.
Всего в январе 2026 года в Турции провели более 142 тысяч сделок с недвижимостью.
Граждане РФ лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года.
Ранее РИА Новости подсчитало, что продажи недвижимости иностранцам в Турции за весь 2025 год оказались худшими с 2016 года, было продано в три раза меньше объектов, чем в рекордном 2022 году.
турция
стамбул
анталья
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, турция, стамбул, анталья
Бизнес, Недвижимость, ТУРЦИЯ, Стамбул, Анталья
Россияне вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции
TUIK: россияне в сентябре вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции
СТАМБУЛ, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне по итогам сентября вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции, приобретя почти 400 объектов, подсчитало РИА Новости по данным Бюро статистики Турции (TUIK).
По данным TUIK, иностранцы в сентябре 2026 года приобрели 2167 объектов недвижимости, преимущественно в Стамбуле и Анталье.
"Больше всего объектов недвижимости в Турции в сентябре приобрели граждане РФ - 388, за ними следуют иракцы со 166 объектами и немцы - 162 объекта", - говорится в сообщении бюро.
Россияне лидируют и среди иностранных покупателей бизнес-объектов - за сентябрь они купили 32 таких предприятия.
Всего в январе 2026 года в Турции провели более 142 тысяч сделок с недвижимостью.
Граждане РФ лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года.
Ранее РИА Новости подсчитало, что продажи недвижимости иностранцам в Турции за весь 2025 год оказались худшими с 2016 года, было продано в три раза меньше объектов, чем в рекордном 2022 году.