https://1prime.ru/20261016/rossijane-874358607.html

В РСХБ выяснили, какие экологические проблемы беспокоят россиян

В РСХБ выяснили, какие экологические проблемы беспокоят россиян - 16.10.2026, ПРАЙМ

В РСХБ выяснили, какие экологические проблемы беспокоят россиян

Среди экологических проблем наибольшее внимание россиян привлекают стихийные свалки и пластиковые отходы, а также загрязнение рек и водоемов - эти варианты... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T20:17+0300

2026-10-16T20:17+0300

2026-10-16T20:21+0300

россия

экология

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874358607.jpg?1792171295

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Среди экологических проблем наибольшее внимание россиян привлекают стихийные свалки и пластиковые отходы, а также загрязнение рек и водоемов - эти варианты выбрали 22% и 21% опрошенных россиян соответственно, говорится в исследовании фонда "Экология" Россельхозбанка, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Среди экологических проблем наибольшее внимание участников привлекают стихийные свалки и пластиковые отходы, а также загрязнение рек и водоемов – на эти варианты пришлось соответственно 22% и 21% всех сделанных выборов", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 3 тысяч россиян. Также порядка 18% россиян отмечали вырубку лесов, еще 14% - изменение климата и 7% - потерю биоразнообразия. При этом 18% участников исследования не смогли выделить только одну проблему. Кроме того, результаты исследования показали, что около 70% россиян стараются не покупать одноразовые пластиковые товары, еще 27% сокращают их использование время от времени. Но 3% не готовы отказаться от одноразовой пластиковой продукции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, экология