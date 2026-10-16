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В РСХБ выяснили, какие экологические проблемы беспокоят россиян - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В РСХБ выяснили, какие экологические проблемы беспокоят россиян
В РСХБ выяснили, какие экологические проблемы беспокоят россиян - 16.10.2026, ПРАЙМ
В РСХБ выяснили, какие экологические проблемы беспокоят россиян
Среди экологических проблем наибольшее внимание россиян привлекают стихийные свалки и пластиковые отходы, а также загрязнение рек и водоемов - эти варианты... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:17+0300
2026-10-16T20:21+0300
россия
экология
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Среди экологических проблем наибольшее внимание россиян привлекают стихийные свалки и пластиковые отходы, а также загрязнение рек и водоемов - эти варианты выбрали 22% и 21% опрошенных россиян соответственно, говорится в исследовании фонда "Экология" Россельхозбанка, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Среди экологических проблем наибольшее внимание участников привлекают стихийные свалки и пластиковые отходы, а также загрязнение рек и водоемов – на эти варианты пришлось соответственно 22% и 21% всех сделанных выборов", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 3 тысяч россиян. Также порядка 18% россиян отмечали вырубку лесов, еще 14% - изменение климата и 7% - потерю биоразнообразия. При этом 18% участников исследования не смогли выделить только одну проблему. Кроме того, результаты исследования показали, что около 70% россиян стараются не покупать одноразовые пластиковые товары, еще 27% сокращают их использование время от времени. Но 3% не готовы отказаться от одноразовой пластиковой продукции.
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россия, экология
РОССИЯ, экология
20:17 16.10.2026 (обновлено: 20:21 16.10.2026)
 
В РСХБ выяснили, какие экологические проблемы беспокоят россиян

РСХБ: среди экологических проблем россиян больше всего беспокоят стихийные свалки

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Среди экологических проблем наибольшее внимание россиян привлекают стихийные свалки и пластиковые отходы, а также загрязнение рек и водоемов - эти варианты выбрали 22% и 21% опрошенных россиян соответственно, говорится в исследовании фонда "Экология" Россельхозбанка, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Среди экологических проблем наибольшее внимание участников привлекают стихийные свалки и пластиковые отходы, а также загрязнение рек и водоемов – на эти варианты пришлось соответственно 22% и 21% всех сделанных выборов", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 3 тысяч россиян.
Также порядка 18% россиян отмечали вырубку лесов, еще 14% - изменение климата и 7% - потерю биоразнообразия. При этом 18% участников исследования не смогли выделить только одну проблему.
Кроме того, результаты исследования показали, что около 70% россиян стараются не покупать одноразовые пластиковые товары, еще 27% сокращают их использование время от времени. Но 3% не готовы отказаться от одноразовой пластиковой продукции.
 
РОССИЯэкология
 
 
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