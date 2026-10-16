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Шри-Ланка заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в энергетике

Шри-Ланка заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в энергетике - 16.10.2026, ПРАЙМ

Шри-Ланка заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в энергетике

Шри-Ланка заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в энергетике, заявила РИА Новости посол Шри-Ланки в РФ Шобини Каушала Гунасекера. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:33+0300

2026-10-16T12:33+0300

2026-10-16T12:33+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Шри-Ланка заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в энергетике, заявила РИА Новости посол Шри-Ланки в РФ Шобини Каушала Гунасекера. "Мы хотели бы теснее сотрудничать с Россией. Однако сейчас существуют определенные ограничения. Надеемся, что со временем сможем расширить взаимодействие", - сказала посол агентству на РЭН, отвечая на вопрос о сотрудничестве двух стран в энергетической сфере. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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