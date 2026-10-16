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РСТ не связывает удешевление отдыха в Анталье с ливнями

РСТ не связывает удешевление отдыха в Анталье с ливнями - 16.10.2026, ПРАЙМ

РСТ не связывает удешевление отдыха в Анталье с ливнями

Российский союз туриндустрии (РСТ) не связывает удешевления отдыха в курортной в Анталье с ливнями в Турции, цены становятся ниже из-за окончания пляжного... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:59+0300

2026-10-16T10:59+0300

2026-10-16T10:59+0300

туризм

бизнес

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анталья

турция

стамбул

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) не связывает удешевления отдыха в курортной в Анталье с ливнями в Турции, цены становятся ниже из-за окончания пляжного сезона, сообщили РИА Новости в союзе. Ранее Telegram-канал Shot написал, что туры в Анталью резко подешевели из-за мощных ливней — путевки "все включено" продают от 30 тысяч рублей. "Заявление известного телеграм-канала о резком снижении цен на туры в Анталью из-за ливней не подтверждается данными рынка… цены на Анталью в это время года и так обычно снижаются: пляжный сезон подходит к концу, спрос меняется, появляются предложения на ближайшие даты", - сказали в РСТ. Там подчеркнули, что стоимость пакетных туров зависит от даты вылета, наличия мест на рейсах, отеля, питания и условий размещения. "В публикации канала не названы конкретный отель, дата вылета и туроператор, а также не приведено сравнение с прежней стоимостью того же тура", - пояснили в РСТ. Поэтому связывать снижение стоимости именно с ливнями некорректно. Так, чтобы говорить о такой связи, нужны сопоставимые цены на одинаковые туры до и после непогоды, заключили в союзе. Объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным в современной истории города – выпало в среднем 200 миллиметров осадков, заявил губернатор одноименной провинции Давут Гюль. Прежний рекорд был установлен в сентябре 1981 года - тогда на город пролилось более 136 миллиметров осадков. По данным СМИ, число погибших достигло четырех.

анталья

турция

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туризм, бизнес, россия, анталья, турция, стамбул, российский союз туриндустрии, рст