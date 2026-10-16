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РСТ: Землетрясение на Камчатке не повлияло на экскурсии туристов

РСТ: Землетрясение на Камчатке не повлияло на экскурсии туристов - 16.10.2026, ПРАЙМ

РСТ: Землетрясение на Камчатке не повлияло на экскурсии туристов

Очаг землетрясения на Камчатке находился в стороне от популярных туристических маршрутов россиян, природное явление не повлияло на экскурсии туристов,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:12+0300

2026-10-16T14:12+0300

2026-10-16T14:12+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Очаг землетрясения на Камчатке находился в стороне от популярных туристических маршрутов россиян, природное явление не повлияло на экскурсии туристов, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Как сообщали сейсмологи, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу в 15.35 по местному времени (6.35 мск). Его эпицентр находился на суше в 161 километре юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Жители районов края ощутили подземные толчки силой до 5 баллов, многие покинули жилые дома. "Жалоб от туристов в связи с землетрясением мы не получали. По нашей оценке, очаг находился в стороне от основных туристических маршрутов; сообщений о влиянии на поездки и экскурсионные программы также не поступало", - цитирует РСТ генерального директора туроператора "Дельфин", члена правления РСТ Сергея Ромашкина. В союзе отметили, что на данный момент обращений в страховые компании в связи с землетрясением также не поступало. Как пояснил вице-президент РСТ, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов, для Камчатки землетрясения - природный фактор, который учитывают при организации путешествий, особенно по удаленным и активным маршрутам. "Важно оценивать ситуацию не по общим сообщениям, а по обстановке в конкретных районах и рекомендациям местных служб", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, камчатка, российский союз туриндустрии, рст