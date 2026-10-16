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РСТ: Землетрясение на Камчатке не повлияло на экскурсии туристов
РСТ: Землетрясение на Камчатке не повлияло на экскурсии туристов - 16.10.2026, ПРАЙМ
РСТ: Землетрясение на Камчатке не повлияло на экскурсии туристов
Очаг землетрясения на Камчатке находился в стороне от популярных туристических маршрутов россиян, природное явление не повлияло на экскурсии туристов,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:12+0300
2026-10-16T14:12+0300
2026-10-16T14:12+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Очаг землетрясения на Камчатке находился в стороне от популярных туристических маршрутов россиян, природное явление не повлияло на экскурсии туристов, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Как сообщали сейсмологи, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу в 15.35 по местному времени (6.35 мск). Его эпицентр находился на суше в 161 километре юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Жители районов края ощутили подземные толчки силой до 5 баллов, многие покинули жилые дома.
"Жалоб от туристов в связи с землетрясением мы не получали. По нашей оценке, очаг находился в стороне от основных туристических маршрутов; сообщений о влиянии на поездки и экскурсионные программы также не поступало", - цитирует РСТ генерального директора туроператора "Дельфин", члена правления РСТ Сергея Ромашкина.
В союзе отметили, что на данный момент обращений в страховые компании в связи с землетрясением также не поступало.
Как пояснил вице-президент РСТ, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов, для Камчатки землетрясения - природный фактор, который учитывают при организации путешествий, особенно по удаленным и активным маршрутам.
"Важно оценивать ситуацию не по общим сообщениям, а по обстановке в конкретных районах и рекомендациям местных служб", - заключил он.
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туризм, бизнес, россия, камчатка, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Российский союз туриндустрии, РСТ
РСТ: Землетрясение на Камчатке не повлияло на экскурсии туристов
РСТ: очаг землетрясения на Камчатке находился в стороне от туристических маршрутов
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Очаг землетрясения на Камчатке находился в стороне от популярных туристических маршрутов россиян, природное явление не повлияло на экскурсии туристов, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Как сообщали сейсмологи, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу в 15.35 по местному времени (6.35 мск). Его эпицентр находился на суше в 161 километре юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Жители районов края ощутили подземные толчки силой до 5 баллов, многие покинули жилые дома.
"Жалоб от туристов в связи с землетрясением мы не получали. По нашей оценке, очаг находился в стороне от основных туристических маршрутов; сообщений о влиянии на поездки и экскурсионные программы также не поступало", - цитирует РСТ генерального директора туроператора "Дельфин", члена правления РСТ Сергея Ромашкина.
В союзе отметили, что на данный момент обращений в страховые компании в связи с землетрясением также не поступало.
Как пояснил вице-президент РСТ, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов, для Камчатки землетрясения - природный фактор, который учитывают при организации путешествий, особенно по удаленным и активным маршрутам.
"Важно оценивать ситуацию не по общим сообщениям, а по обстановке в конкретных районах и рекомендациям местных служб", - заключил он.