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РСТ выступает за сохранение ставки туристического налога не выше 2% - 16.10.2026, ПРАЙМ
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РСТ выступает за сохранение ставки туристического налога не выше 2%
РСТ выступает за сохранение ставки туристического налога не выше 2% - 16.10.2026, ПРАЙМ
РСТ выступает за сохранение ставки туристического налога не выше 2%
Российский союз туриндустрии (РСТ) выступает за сохранение ставки туристического налога не выше 2%, заявил РИА Новости президент организации Илья Уманский. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:43+0300
2026-10-16T14:43+0300
бизнес
туризм
российский союз туриндустрии
рст
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) выступает за сохранение ставки туристического налога не выше 2%, заявил РИА Новости президент организации Илья Уманский. Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляли 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. В 2026 году туристический налог введен в большинстве регионов РФ. "Бизнес согласен с тем, что туристический налог в целом необходим, и готов участвовать в наполнении бюджетов муниципалитетов, занятых развитием туризма. Но предельная ставка в этом году составляет 2% от стоимости проживания, а к 2029 году предусмотрено ее повышение до 5%. И вот здесь, на уровне 2%, проходит та черта, которую лучше не переходить", - сказал Уманский в рамках II Форума туроператоров России. Он подчеркнул, что туристический налог носит оборотный характер и уплачивается независимо от того, получил отель прибыль или понес убыток. По его словам, повышение ставки свыше 2% может стать чрезмерной нагрузкой для гостиничного бизнеса и привести к тому, что предприятия будут вынуждены искажать данные учета или прекращать деятельность. "Противники ограничения предельной ставки турналога часто говорят, что его можно просто включить в стоимость гостиничной услуги. Но переложить дополнительные расходы на гостя через повышение цены удается далеко не всегда", - сказал он. По данным РСТ, средняя стоимость суток проживания в российских гостиницах летом этого года снизилась на 0,05%. При этом предельная ставка самого турналога увеличилась с 1% до 2%. "Предельную ставку можно зафиксировать в процентах на уровне 2% либо перейти к налогу в фиксированной сумме в рублях. Во втором случае налоговая нагрузка не будет автоматически увеличиваться вслед за ростом стоимости проживания", - добавил он. Уманский подчеркнул отсутствие необходимости введения единого турналога во всех регионах страны. "Та механика, которая сейчас применяется, когда решение о введении турналога принимают муниципалитеты, - это наиболее правильный и здравый подход", - считает он. Президент РСТ отметил, что муниципалитеты разные: какие-то имеют значительный турпоток, который создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, компенсировать которую можно доходами от налога. Другие имеют минимальный туристический поток, и турналог будет создавать лишнее давление на спрос. "Поэтому, я думаю, что на местах эта ситуация понятна лучше", - заключил он.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, туризм, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, Российский союз туриндустрии, РСТ
14:43 16.10.2026
 
РСТ выступает за сохранение ставки туристического налога не выше 2%

РСТ выступил за сохранение ставки туристического налога не выше 2%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) выступает за сохранение ставки туристического налога не выше 2%, заявил РИА Новости президент организации Илья Уманский.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляли 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. В 2026 году туристический налог введен в большинстве регионов РФ.
"Бизнес согласен с тем, что туристический налог в целом необходим, и готов участвовать в наполнении бюджетов муниципалитетов, занятых развитием туризма. Но предельная ставка в этом году составляет 2% от стоимости проживания, а к 2029 году предусмотрено ее повышение до 5%. И вот здесь, на уровне 2%, проходит та черта, которую лучше не переходить", - сказал Уманский в рамках II Форума туроператоров России.
Он подчеркнул, что туристический налог носит оборотный характер и уплачивается независимо от того, получил отель прибыль или понес убыток. По его словам, повышение ставки свыше 2% может стать чрезмерной нагрузкой для гостиничного бизнеса и привести к тому, что предприятия будут вынуждены искажать данные учета или прекращать деятельность.
"Противники ограничения предельной ставки турналога часто говорят, что его можно просто включить в стоимость гостиничной услуги. Но переложить дополнительные расходы на гостя через повышение цены удается далеко не всегда", - сказал он.
По данным РСТ, средняя стоимость суток проживания в российских гостиницах летом этого года снизилась на 0,05%. При этом предельная ставка самого турналога увеличилась с 1% до 2%.
"Предельную ставку можно зафиксировать в процентах на уровне 2% либо перейти к налогу в фиксированной сумме в рублях. Во втором случае налоговая нагрузка не будет автоматически увеличиваться вслед за ростом стоимости проживания", - добавил он.
Уманский подчеркнул отсутствие необходимости введения единого турналога во всех регионах страны. "Та механика, которая сейчас применяется, когда решение о введении турналога принимают муниципалитеты, - это наиболее правильный и здравый подход", - считает он.
Президент РСТ отметил, что муниципалитеты разные: какие-то имеют значительный турпоток, который создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, компенсировать которую можно доходами от налога. Другие имеют минимальный туристический поток, и турналог будет создавать лишнее давление на спрос. "Поэтому, я думаю, что на местах эта ситуация понятна лучше", - заключил он.
 
БизнесТуризмРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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