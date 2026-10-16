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Рубль нашел поддержку в геополитике

Рубль нашел поддержку в геополитике - 16.10.2026, ПРАЙМ

Рубль нашел поддержку в геополитике

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе вернулся к колебаниям около ключевого уровня 12,5 рубля. | 16.10.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе вернулся к колебаниям около ключевого уровня 12,5 рубля.Волатильность курса снизилась относительно уровня предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,43-12,62 рубля за юань. То есть курс обновил минимум со 2 октября.Курс юаня повышался два дня на неделе, три – снижался. В итоге китайская валюта подешевела за неделю.Поддержка курсу рубля пришла от роста геополитических надежд после договоренностей между лидерами РФ и США о поставках российского дизтоплива на мировой рынок и в Америку.Стоимость нефти оставалась преимущественно выше ключевой отметки 100 долларов за баррель марки Brent, а именно - около 105 долларов, к завершению недели и вовсе ушла к 110 долларам, что также поддерживало курс рубля.Стоимость китайской валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,41% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,64% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,36 - +0,68%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 22 копейки и составил 12,46 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 1,28 рубля до 83,62 рубля, а евро – на 1,25 рубля до 93,72 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 9,2 тысячи рублей против 8,9 тысячи неделей ранее.Рубль оперся на геополитикуКурс китайской валюты в первой половине недели ощутимо снижался и даже протестировал психологический уровень поддержки 12,5 рубля.Импульс задавали геополитические надежды, возникшие после того, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, в ходе телефонных переговоров достигли договоренности о поставке Россией в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн - в ноябре и 1 миллиона тонн - после.Также игроки рынка обратили внимание на сообщения о том, что США, в попытке снизить рекордные мировые ставки фрахта, рассматривают возможность смягчения санкций против судов "теневого флота", перевозивших нефть и нефтепродукты в том числе из России, Ирана и Венесуэлы.При этом игроки рынка обратили внимание и на значимые для рубля заявления регулятора. В частности, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что объявленные параметры госбюджета на ближайшие три года укладываются в предпосылки июльского прогноза Банка России и позволят продолжить смягчение его монетарной политики.При этом он добавил, что ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики. Однако их восстановление внесет вклад в рост ВВП следующего года и поспособствует снижению инфляционного давления, добавил он. Банк России стремится к тому, чтобы завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, резюмировал он.Также участники торгов заметили оценки ЦБ РФ, что положительное сальдо внешней торговли России товарами в августе 2026 года увеличилось на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11,739 миллиарда долларов. За 8 месяцев показатель вырос до 91,578 миллиарда долларов против 73,249 миллиарда годом ранее.Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе выросло до 35 миллиардов долларов с 21 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. В августе профицит составил 3,3 миллиарда долларов, уточненный показатель июля – 1,6 миллиарда; август 2025 года – дефицит в размере 0,5 миллиарда долларов.ПрогнозыВ конце недели курс юаня к российской валюте пытался вяло корректироваться вверх – в направлении отметки 12,5 рубля. При этом игроки обратили внимание на оценки ЦБ РФ.Так, заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что диапазон колебания курса инвалют к рублю в 2027 году будет несколько выше, чем это было в течение предыдущих 1,5 лет, на фоне понижения в бюджетном правиле базовой цены нефти до 50 долларов за баррель с текущих 59.В то же время, Минфин России заявил, что ежегодная индексация цены отсечения на нефть в бюджетном правиле на 2%, которую предлагается ввести с 2031 года, позволит сохранить долгосрочную устойчивость этого механизма.В целом же, рубль в третьей декаде октября может сохранить устойчивость, особенно на фоне приближения пика налоговых платежей месяца. Подготовка экспортеров к выплате дивидендов также обусловит конвертацию валюты, что поддержит рубль.Поэтому на следующей неделе курс юаня на Мосбирже, скорее всего, останется под давлением с попытками удержаться около психологической отметки 12,5 рубля.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://img.cdn1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рынок, торги, валюта, мнения аналитиков, курсы валют, рубль, юань