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На семейные налоговые выплаты в 2027 году выделят 72 миллиарда рублей

На семейные налоговые выплаты в 2027 году выделят 72 миллиарда рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ

На семейные налоговые выплаты в 2027 году выделят 72 миллиарда рублей

Около 72 миллиарда рублей предусмотрено на семейные налоговые выплаты в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:34+0300

2026-10-16T14:34+0300

2026-10-16T14:34+0300

россия

финансы

антон котяков

госдума

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Около 72 миллиарда рублей предусмотрено на семейные налоговые выплаты в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Министр в пятницу принял участие в заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "На 2027 год средства на аналогичные (семейные налоговые - ред.) выплаты также предусмотрены, почти 72 миллиарда рублей", - сказал Котяков.

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россия, финансы, антон котяков, госдума