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На семейные налоговые выплаты в 2027 году выделят 72 миллиарда рублей
На семейные налоговые выплаты в 2027 году выделят 72 миллиарда рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
На семейные налоговые выплаты в 2027 году выделят 72 миллиарда рублей
Около 72 миллиарда рублей предусмотрено на семейные налоговые выплаты в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:34+0300
2026-10-16T14:34+0300
2026-10-16T14:34+0300
россия
финансы
антон котяков
госдума
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Около 72 миллиарда рублей предусмотрено на семейные налоговые выплаты в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
Министр в пятницу принял участие в заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"На 2027 год средства на аналогичные (семейные налоговые - ред.) выплаты также предусмотрены, почти 72 миллиарда рублей", - сказал Котяков.
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россия, финансы, антон котяков, госдума
РОССИЯ, Финансы, Антон Котяков, Госдума
На семейные налоговые выплаты в 2027 году выделят 72 миллиарда рублей
Котяков: на семейные налоговые выплаты в 2027 году предусмотрено 72 миллиарда рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Около 72 миллиарда рублей предусмотрено на семейные налоговые выплаты в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
Министр в пятницу принял участие в заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"На 2027 год средства на аналогичные (семейные налоговые - ред.) выплаты также предусмотрены, почти 72 миллиарда рублей", - сказал Котяков.