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СМИ: Румыния вложит четыре миллиарда евро в военную базу на Черном море

СМИ: Румыния вложит четыре миллиарда евро в военную базу на Черном море - 16.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Румыния вложит четыре миллиарда евро в военную базу на Черном море

Румыния планирует к 2040 году инвестировать порядка 4 миллиардов евро в военную базу Михаила Когэлничану, расположенную на Черном море, для размещения на ней... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T23:03+0300

2026-10-16T23:03+0300

2026-10-16T23:03+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Румыния планирует к 2040 году инвестировать порядка 4 миллиардов евро в военную базу Михаила Когэлничану, расположенную на Черном море, для размещения на ней большего числа военнослужащих из США или других стран, а также для создания им лучших условий, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что заинтересован в размещении американских солдат на румынской территории, поскольку, по его словам, это выгодно обеим странам. "Румынское правительство теперь планирует к 2040 году инвестировать около 4 миллиардов евро в базу Михаила Когэлничану, расположенную на побережье Черного моря, чтобы разместить на ней больше военнослужащих из США или других стран, а также, среди прочих стимулов, предоставить лучшие условия", - передает агентство. Как отмечает Блумберг, Румыния на текущий момент является вторым после Польши крупнейшим получателем средств в рамках европейской программы совместных оборонных закупок SAFE. Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС. В настоящий момент в Румынии находится более 5500 солдат из стран-членов НАТО, примерно 1500 из них — американцы. Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе Девеселу, где размещена часть противоракетного щита НАТО. В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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мировая экономика, румыния, черное море, сша, нато, ес