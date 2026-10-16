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"Русгидро": технологии генерации должны развиваться параллельно - 16.10.2026, ПРАЙМ
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"Русгидро": технологии генерации должны развиваться параллельно
"Русгидро": технологии генерации должны развиваться параллельно - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Русгидро": технологии генерации должны развиваться параллельно
Все технологии генерации должны развиваться параллельно, каждая из них играет свою роль в энергетике, и не нужно сравнивать, что эффективнее, через... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:08+0300
2026-10-16T11:08+0300
москва
русгидро
"совет рынка"
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Все технологии генерации должны развиваться параллельно, каждая из них играет свою роль в энергетике, и не нужно сравнивать, что эффективнее, через технологически нейтральные отборы проектов, заявил первый замгендиректора компании "Русгидро" Роман Бердников, выступая на сессии Российской энергонедели "Энергия роста". Регулятор рынка электроэнергетики "Совет рынка" на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: ДНК будущей генерации" в сентябре представил механизм долгосрочных технологически нейтральных отборов проектов строительства новой генерации. "Энергетика и каждый вид технологии или каждый вид генерации должен развиваться параллельно. Не надо сравнивать мопеды, например, с "Газелями". У каждого своя функция... Если опять-таки здесь посмотреть на мир, мы сейчас изобретаем технологически нейтральный конкурс - нет нигде в мире технологически нейтральных конкурсов", - считает Бердников. По его словам, технологически нейтральные отборы не смогут запустить новые стройки ГЭС, потому что для этого нужно запускать конкурсы на 15-20 лет, но туда не пойдет тепловая генерация. Бердников отметил, что можно было попробовать один-два проекта в гидроэнергетике не по конкурсам, а через "назначенцев". Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
40
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40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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москва, русгидро, "совет рынка"
МОСКВА, Русгидро, "Совет рынка"
11:08 16.10.2026
 
"Русгидро": технологии генерации должны развиваться параллельно

Замгендиректора "Русгидро" Бердников: технологии генерации должны развиваться параллельно

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Все технологии генерации должны развиваться параллельно, каждая из них играет свою роль в энергетике, и не нужно сравнивать, что эффективнее, через технологически нейтральные отборы проектов, заявил первый замгендиректора компании "Русгидро" Роман Бердников, выступая на сессии Российской энергонедели "Энергия роста".
Регулятор рынка электроэнергетики "Совет рынка" на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: ДНК будущей генерации" в сентябре представил механизм долгосрочных технологически нейтральных отборов проектов строительства новой генерации.
"Энергетика и каждый вид технологии или каждый вид генерации должен развиваться параллельно. Не надо сравнивать мопеды, например, с "Газелями". У каждого своя функция... Если опять-таки здесь посмотреть на мир, мы сейчас изобретаем технологически нейтральный конкурс - нет нигде в мире технологически нейтральных конкурсов", - считает Бердников.
По его словам, технологически нейтральные отборы не смогут запустить новые стройки ГЭС, потому что для этого нужно запускать конкурсы на 15-20 лет, но туда не пойдет тепловая генерация.
Бердников отметил, что можно было попробовать один-два проекта в гидроэнергетике не по конкурсам, а через "назначенцев".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
МОСКВАРусгидро"Совет рынка"
 
 
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