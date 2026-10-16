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РЖД перевезли летом 2026 года рекордные за 17 лет почти 42 млн пассажиров - 16.10.2026, ПРАЙМ
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РЖД перевезли летом 2026 года рекордные за 17 лет почти 42 млн пассажиров
РЖД перевезли летом 2026 года рекордные за 17 лет почти 42 млн пассажиров - 16.10.2026, ПРАЙМ
РЖД перевезли летом 2026 года рекордные за 17 лет почти 42 млн пассажиров
РЖД летом 2026 года перевезли почти 42 миллиона пассажиров в поездах дальнего следования и установили новый рекорд за 17 лет, говорится в материалах компании, с | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:25+0300
2026-10-16T10:41+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД летом 2026 года перевезли почти 42 миллиона пассажиров в поездах дальнего следования и установили новый рекорд за 17 лет, говорится в материалах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости.РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира."В июне–августе 2026 года РЖД перевезли почти 42 млн пассажиров — на 1,3% больше, чем годом ранее. Рекордным за 15 лет было лето 2024 года — 41,6 млн пассажиров. В прошлом году показатель сохранили, в этом — превзошли", - говорится в материалах РЖД.В частности, в июне перевезено 11,8 миллиона пассажиров, в июле - 15 миллионов пассажиров, в августе - 15,2 миллиона пассажиров."За летний сезон (с мая по сентябрь - ред.) текущего года в дальнем следовании по сети РЖД перевезено 62 миллиона 700 тысяч пассажиров. Это больше, чем в пошлом году. При этом мы отмечаем перераспределение пассажиропотока. Несколько снизились перевозки на юг, но на других направлениях значительный рост", - сообщил в ходе мероприятия гендиректор РЖД Олег Белозеров.
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бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
10:25 16.10.2026 (обновлено: 10:41 16.10.2026)
 
РЖД перевезли летом 2026 года рекордные за 17 лет почти 42 млн пассажиров

РЖД летом 2026 года перевезли почти 42 миллиона пассажиров в поездах дальнего следования

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД летом 2026 года перевезли почти 42 миллиона пассажиров в поездах дальнего следования и установили новый рекорд за 17 лет, говорится в материалах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира.
"В июне–августе 2026 года РЖД перевезли почти 42 млн пассажиров — на 1,3% больше, чем годом ранее. Рекордным за 15 лет было лето 2024 года — 41,6 млн пассажиров. В прошлом году показатель сохранили, в этом — превзошли", - говорится в материалах РЖД.
В частности, в июне перевезено 11,8 миллиона пассажиров, в июле - 15 миллионов пассажиров, в августе - 15,2 миллиона пассажиров.
"За летний сезон (с мая по сентябрь - ред.) текущего года в дальнем следовании по сети РЖД перевезено 62 миллиона 700 тысяч пассажиров. Это больше, чем в пошлом году. При этом мы отмечаем перераспределение пассажиропотока. Несколько снизились перевозки на юг, но на других направлениях значительный рост", - сообщил в ходе мероприятия гендиректор РЖД Олег Белозеров.
 
БизнесРЖД
 
 
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