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РЖД зафиксировали рост перевозок в поездах в Анапу и Нижний Новгород
РЖД зафиксировали рост перевозок в поездах в Анапу и Нижний Новгород - 16.10.2026, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали рост перевозок в поездах в Анапу и Нижний Новгород
РЖД летом 2026 года зафиксировали рост перевозок в поездах в Анапу на 42,8% и на 15,6% в Нижний Новгород, говорится в материалах компании, с которыми... | 16.10.2026, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД летом 2026 года зафиксировали рост перевозок в поездах в Анапу на 42,8% и на 15,6% в Нижний Новгород, говорится в материалах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. "Анапа: +42,8%. В этом году сняты ограничения на многих пляжах Анапы и Таманского полуострова — спрос на направлении возвращается", - говорится в материалах. Там указано, что перевозки в поездах на юг России в целом снизились на 3,5% - до 7,1 миллиона человек. РЖД отмечают перераспределение пассажиропотока: люди стали чаще выбирать отдых на других направлениях или возвращаться к привычным маршрутам. Также компания указывает, что открылись аэропорты в Краснодаре и Геленджике и часть пассажиров, ранее выбиравших железную дорогу, теперь добирается самолетом. "Рост по другим направлениям: Нижний Новгород +15,6%, Красноярск +10%, Новосибирск +6,1%; Москва — Санкт-Петербург +5,8% (3,8 млн человек)", - приводят данные РЖД. В частности, перевозки скоростными поездами летом выросли почти на 7% - до 6,2 миллиона человек, двухэтажными — почти на 34%, до 6,2 миллиона человек. Лето является пиковым сезонов для пассажирского комплекса, отмечают РЖД, "В июле и августе перевозки в 1,5–2 раза выше, чем в осенне-зимний и весенний периоды", - указывает компания.
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бизнес, россия, анапа, краснодар, геленджик, ржд
Бизнес, РОССИЯ, АНАПА, КРАСНОДАР, Геленджик, РЖД
РЖД зафиксировали рост перевозок в поездах в Анапу и Нижний Новгород
РЖД летом 2026 года зафиксировали рост перевозок в поездах в Анапу и Нижний Новгород
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД летом 2026 года зафиксировали рост перевозок в поездах в Анапу на 42,8% и на 15,6% в Нижний Новгород, говорится в материалах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира.
"Анапа: +42,8%. В этом году сняты ограничения на многих пляжах Анапы и Таманского полуострова — спрос на направлении возвращается", - говорится в материалах.
Там указано, что перевозки в поездах на юг России в целом снизились на 3,5% - до 7,1 миллиона человек. РЖД отмечают перераспределение пассажиропотока: люди стали чаще выбирать отдых на других направлениях или возвращаться к привычным маршрутам.
Также компания указывает, что открылись аэропорты в Краснодаре и Геленджике и часть пассажиров, ранее выбиравших железную дорогу, теперь добирается самолетом.
"Рост по другим направлениям: Нижний Новгород +15,6%, Красноярск +10%, Новосибирск +6,1%; Москва — Санкт-Петербург +5,8% (3,8 млн человек)", - приводят данные РЖД.
В частности, перевозки скоростными поездами летом выросли почти на 7% - до 6,2 миллиона человек, двухэтажными — почти на 34%, до 6,2 миллиона человек.
Лето является пиковым сезонов для пассажирского комплекса, отмечают РЖД,
"В июле и августе перевозки в 1,5–2 раза выше, чем в осенне-зимний и весенний периоды", - указывает компания.