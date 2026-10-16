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РЖД в 2026 году могут выйти на рекорд в перевозках пассажиров - 16.10.2026, ПРАЙМ
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РЖД в 2026 году могут выйти на рекорд в перевозках пассажиров
РЖД в 2026 году могут выйти на рекорд в перевозках пассажиров - 16.10.2026, ПРАЙМ
РЖД в 2026 году могут выйти на рекорд в перевозках пассажиров
РЖД в 2026 году имеют все шансы выйти на рекорд в перевозках пассажиров, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:53+0300
2026-10-16T11:22+0300
бизнес
олег белозеров
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году имеют все шансы выйти на рекорд в перевозках пассажиров, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира."Пассажирский комплекс вышел на исторический максимум. По итогам прошлого года привезено более 1 миллиарда 311 миллионов пассажиров. Это абсолютный рекорд за всю историю компании. И в этом году у нас есть все шансы выйти на новый рубеж", - сказал Белозеров в ходе мероприятия.Замгендиректора компании Иван Колесников в свою очередь сообщил, что, судя по сложившейся динамике, РЖД сумеют выйти на новый рекорд в перевозках пассажиров по итогам года.Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2026 года выросли на 0,3% в годовом выражении - до 980,5 миллиона пассажиров. Этот показатель учитывает перевозки пассажиров в дальнем следовании и пригородном сообщении.Холдинг в 2025 году увеличил перевозки пассажиров на 1,9%, до рекордных за 20 лет 1,3 миллиарда человек в пригородном сообщении и дальнем следовании. Белозеров в начале августа сообщал, что компания в 2026 году идет на новый рекорд.Перевозки пассажиров на железных дорогах России в 2026 году, как ожидается, вырастут на 0,5% в годовом выражении и составят 1,327 миллиарда человек, говорилось в прогнозе социально-экономического развития России.
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бизнес, олег белозеров, ржд
Бизнес, Олег Белозеров, РЖД
10:53 16.10.2026 (обновлено: 11:22 16.10.2026)
 
РЖД в 2026 году могут выйти на рекорд в перевозках пассажиров

Белозеров: РЖД в 2026 году имеют все шансы выйти на рекорд в перевозках пассажиров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году имеют все шансы выйти на рекорд в перевозках пассажиров, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира.
"Пассажирский комплекс вышел на исторический максимум. По итогам прошлого года привезено более 1 миллиарда 311 миллионов пассажиров. Это абсолютный рекорд за всю историю компании. И в этом году у нас есть все шансы выйти на новый рубеж", - сказал Белозеров в ходе мероприятия.
Замгендиректора компании Иван Колесников в свою очередь сообщил, что, судя по сложившейся динамике, РЖД сумеют выйти на новый рекорд в перевозках пассажиров по итогам года.
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2026 года выросли на 0,3% в годовом выражении - до 980,5 миллиона пассажиров. Этот показатель учитывает перевозки пассажиров в дальнем следовании и пригородном сообщении.
Холдинг в 2025 году увеличил перевозки пассажиров на 1,9%, до рекордных за 20 лет 1,3 миллиарда человек в пригородном сообщении и дальнем следовании. Белозеров в начале августа сообщал, что компания в 2026 году идет на новый рекорд.
Перевозки пассажиров на железных дорогах России в 2026 году, как ожидается, вырастут на 0,5% в годовом выражении и составят 1,327 миллиарда человек, говорилось в прогнозе социально-экономического развития России.
 
БизнесОлег БелозеровРЖД
 
 
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