https://1prime.ru/20261016/rzhd-874326883.html
РЖД начали тестирование посадки по биометрии в поезда "Сапсан"
РЖД начали тестирование посадки по биометрии в поезда "Сапсан" - 16.10.2026, ПРАЙМ
РЖД начали тестирование посадки по биометрии в поезда "Сапсан"
РЖД начали тестирование посадки по биометрии в поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:36+0300
2026-10-16T11:36+0300
2026-10-16T11:36+0300
бизнес
россия
нижний новгород
иваново
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874326883.jpg?1792139771
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД начали тестирование посадки по биометрии в поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
Одним из участников этого эксперимента стал корреспондент РИА Новости.
"Сегодня начали тестирование на отдельных группах пассажиров технологии посадки по биометрии на электропоезда "Сапсан", - прокомментировал журналистам глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии в пилотном режиме появилась в России 8 апреля 2026 года на ряде "Ласточек". В настоящее время сесть по биометрии можно на начальных станциях этих поездов, курсирующих по маршрутам Москва-Кострома, Москва-Иваново, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров.
Петров напомнил, почему, несмотря на уже запущенные пилотные проекты по биометрии, для запуска этой опции на "Сапсанах" вначале тоже необходимо тестирование.
"Разные участки, разная технология, больше нагрузка, больше объем перевозок. Для того, чтобы услуга была качественной, ее, конечно же, необходимо тестировать, проверить, убедиться в том, что все выверено, и после этого запускать уже в постоянную эксплуатацию", - рассказал глава дирекции.
нижний новгород
иваново
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, нижний новгород, иваново, ржд
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Иваново, РЖД
РЖД начали тестирование посадки по биометрии в поезда "Сапсан"
РЖД начали тестирование посадки по биометрии в поезда "Сапсан"
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД начали тестирование посадки по биометрии в поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
Одним из участников этого эксперимента стал корреспондент РИА Новости.
"Сегодня начали тестирование на отдельных группах пассажиров технологии посадки по биометрии на электропоезда "Сапсан", - прокомментировал журналистам глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии в пилотном режиме появилась в России 8 апреля 2026 года на ряде "Ласточек". В настоящее время сесть по биометрии можно на начальных станциях этих поездов, курсирующих по маршрутам Москва-Кострома, Москва-Иваново, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров.
Петров напомнил, почему, несмотря на уже запущенные пилотные проекты по биометрии, для запуска этой опции на "Сапсанах" вначале тоже необходимо тестирование.
"Разные участки, разная технология, больше нагрузка, больше объем перевозок. Для того, чтобы услуга была качественной, ее, конечно же, необходимо тестировать, проверить, убедиться в том, что все выверено, и после этого запускать уже в постоянную эксплуатацию", - рассказал глава дирекции.