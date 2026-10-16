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РЖД видят перспективы у технологии посадки в поезда по биометрии

РЖД видят перспективы у технологии посадки в поезда по биометрии - 16.10.2026, ПРАЙМ

РЖД видят перспективы у технологии посадки в поезда по биометрии

РЖД видят перспективы у технологии посадки в поезда по биометрии и будут ее развивать, сообщил журналистам глава дирекции скоростного сообщения компании Антон... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:36+0300

2026-10-16T11:36+0300

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технологии

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нижний новгород

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ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД видят перспективы у технологии посадки в поезда по биометрии и будут ее развивать, сообщил журналистам глава дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров. "Мы видим перспективу этой технологии, планируем ее, конечно же, развивать", - сказал Петров, комментируя планы развития посадки по биометрии. Возможность посадки в поезд по биометрии в пилотном режиме появилась в России в апреле 2026 года на ряде "Ласточек". В настоящее время эта опция работает на начальных станциях этих поездов, курсирующих по маршрутам Москва-Кострома, Москва-Иваново, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров. РЖД в октябре начали тестирование посадки по биометрии на отдельных группах пассажиров и в "Сапсанах".

нижний новгород

иваново

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технологии, бизнес, россия, нижний новгород, иваново, ржд