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РЖД планируют запустить опцию посадки в "Сапсаны" по биометрии в 2027 году

РЖД планируют запустить опцию посадки в "Сапсаны" по биометрии в 2027 году - 16.10.2026, ПРАЙМ

РЖД планируют запустить опцию посадки в "Сапсаны" по биометрии в 2027 году

РЖД планируют запустить опцию посадки в поезда "Сапсан" по биометрии в постоянную эксплуатацию для всех пассажиров в 2027 году, сообщил журналистам глава... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:36+0300

2026-10-16T11:36+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД планируют запустить опцию посадки в поезда "Сапсан" по биометрии в постоянную эксплуатацию для всех пассажиров в 2027 году, сообщил журналистам глава дирекции скоростного сообщения Антон Петров. РЖД в октябре начали тестирование посадки по биометрии в "Сапсанах" на отдельных группах пассажиров. "Задача тестирования - это определение технологических, технических нюансов, их улучшения и запуск в постоянную эксплуатацию в следующем, в 2027 году", - сказал Петров. Возможность посадки в поезд по биометрии в пилотном режиме появилась в России в апреле 2026 года на ряде "Ласточек". В настоящее время эта опция работает на начальных станциях этих поездов, курсирующих по маршрутам Москва-Кострома, Москва-Иваново, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров.

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бизнес, россия, нижний новгород, иваново, ржд