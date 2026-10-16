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РЖД открыли первый в Удмуртии модульный вокзал - 16.10.2026, ПРАЙМ
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РЖД открыли первый в Удмуртии модульный вокзал
РЖД открыли первый в Удмуртии модульный вокзал - 16.10.2026, ПРАЙМ
РЖД открыли первый в Удмуртии модульный вокзал
РЖД открыли первый в Удмуртии новый модульный вокзал на станции, передает корреспондент РИА Новости. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:55+0300
2026-10-16T12:00+0300
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россия
удмуртия
олег белозеров
владимир путин
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД открыли первый в Удмуртии новый модульный вокзал на станции, передает корреспондент РИА Новости. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. Новый вокзал был открыт в режиме телемоста с участием гендиректора РЖД Олега Белозерова и временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольги Абрамовой. Как говорится в материалах РЖД к мероприятию, площадь нового вокзала — первого модульного вокзала в Удмуртской Республике - 214 квадратных метров. Здание вокзала имеет панорамное остекление, зал ожидания с кондиционированием, билетные кассы, санитарные комнаты, зарядные станции для мобильных устройств, кофе-станция и др. Вокзал полностью адаптирован для маломобильных пассажиров. Обновлены пассажирские платформы, освещение и навигация, установлены лавочки и урны. Благоустроена и территория вокзала: сделано гранитное покрытие и озеленение. О модульных вокзалах, которые ставят в городах России РЖД, в 2024 году Белозеров рассказывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава РЖД говорил, что их производят в России из экологического каркаса. Конструкции имеют повышенную огнестойкость. Такой вокзал можно быстро собрать и установить: монтаж занимает четыре дня.
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бизнес, россия, удмуртия, олег белозеров, владимир путин, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Удмуртия, Олег Белозеров, Владимир Путин, РЖД
11:55 16.10.2026 (обновлено: 12:00 16.10.2026)
 
РЖД открыли первый в Удмуртии модульный вокзал

РЖД открыли первый в Удмуртии модульный вокзал на станции

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД открыли первый в Удмуртии новый модульный вокзал на станции, передает корреспондент РИА Новости.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. Новый вокзал был открыт в режиме телемоста с участием гендиректора РЖД Олега Белозерова и временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольги Абрамовой.
Как говорится в материалах РЖД к мероприятию, площадь нового вокзала — первого модульного вокзала в Удмуртской Республике - 214 квадратных метров.
Здание вокзала имеет панорамное остекление, зал ожидания с кондиционированием, билетные кассы, санитарные комнаты, зарядные станции для мобильных устройств, кофе-станция и др.
Вокзал полностью адаптирован для маломобильных пассажиров.
Обновлены пассажирские платформы, освещение и навигация, установлены лавочки и урны. Благоустроена и территория вокзала: сделано гранитное покрытие и озеленение.
О модульных вокзалах, которые ставят в городах России РЖД, в 2024 году Белозеров рассказывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава РЖД говорил, что их производят в России из экологического каркаса. Конструкции имеют повышенную огнестойкость. Такой вокзал можно быстро собрать и установить: монтаж занимает четыре дня.
 
БизнесРОССИЯУдмуртияОлег БелозеровВладимир ПутинРЖД
 
 
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