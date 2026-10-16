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РЖД открывают на вокзалах первые зоны для пассажиров с животными - 16.10.2026, ПРАЙМ
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РЖД открывают на вокзалах первые зоны для пассажиров с животными
РЖД открывают на вокзалах первые зоны для пассажиров с животными - 16.10.2026, ПРАЙМ
РЖД открывают на вокзалах первые зоны для пассажиров с животными
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. РЖД открывают на вокзалах первые специализированные зоны для пассажиров с животными, сообщил начальник дирекции... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:31+0300
2026-10-16T14:31+0300
бизнес
россия
общество
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. РЖД открывают на вокзалах первые специализированные зоны для пассажиров с животными, сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов Роман Цуканов. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. "Сегодня все больше людей путешествуют с домашними животными… Для них впервые создаем специализированные пространства. Такая зона уже функционирует на Ленинградском вокзале и до конца года запустим еще на трех", - сообщил Цуканов. Он отметил, что в таких зонах задействовано все, чтобы легко было чистить, при этом безопасно для питомцев. "Везде предусмотрели отдельные места для кормления", - добавил глава дирекции. О планах создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными в интервью РИА Новости летом 2025 года сообщал замгендиректора РЖД Иван Колесников. РЖД сообщали, что запустят на вокзалах первые специализированные пространства для пассажиров с животными в 2026 году.
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бизнес, россия, общество , ржд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РЖД
14:31 16.10.2026
 
РЖД открывают на вокзалах первые зоны для пассажиров с животными

РЖД открывают на вокзалах первые специализированные зоны для пассажиров с животными

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. РЖД открывают на вокзалах первые специализированные зоны для пассажиров с животными, сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов Роман Цуканов.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира.
"Сегодня все больше людей путешествуют с домашними животными… Для них впервые создаем специализированные пространства. Такая зона уже функционирует на Ленинградском вокзале и до конца года запустим еще на трех", - сообщил Цуканов.
Он отметил, что в таких зонах задействовано все, чтобы легко было чистить, при этом безопасно для питомцев.
"Везде предусмотрели отдельные места для кормления", - добавил глава дирекции.
О планах создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными в интервью РИА Новости летом 2025 года сообщал замгендиректора РЖД Иван Колесников. РЖД сообщали, что запустят на вокзалах первые специализированные пространства для пассажиров с животными в 2026 году.
 
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