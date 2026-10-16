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S7 с 25 октября будет выполнять более 140 рейсов по зимнему расписанию

S7 с 25 октября будет выполнять более 140 рейсов по зимнему расписанию - 16.10.2026, ПРАЙМ

S7 с 25 октября будет выполнять более 140 рейсов по зимнему расписанию

Авиакомпания S7 по зимнему расписанию, которое будет действовать с 25 октября, будет выполнять рейсы по более чем 140 направлениям, сообщила авиакомпания. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:52+0300

2026-10-16T12:52+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 по зимнему расписанию, которое будет действовать с 25 октября, будет выполнять рейсы по более чем 140 направлениям, сообщила авиакомпания. "С 25 октября 2026 года S7 Airlines переходит на осенне-зимнее расписание 2026/2027. В программе — более 140 направлений: новые маршруты, возобновление сезонных рейсов и больше полетов по действующим направлениям", - говорится в сообщении. Так, назначены новые маршруты, в том числе из Новосибирска — в Коломбо (Шри-Ланка), Мале (Мальдивская Республика), Гуанчжоу и Чэнду (Китай), а также на Пхукет (Таиланд); из Хабаровска — во Владивосток, Иркутск, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск и Пекин. Помимо этого, будут возобновлены сезонные рейсы из Новосибирска — в Дубай и Бангкок, из Иркутска — на Пхукет, из Москвы — в Кировск (Апатиты), к горнолыжным курортам Хибин. "S7 Airlines продолжает расширять авиасообщение между Россией и Китаем. В зимнем сезоне рейсы будут выполняться: из Новосибирска в Шанхай — до четырех раз в неделю; из Владивостока в Пекин — пять раз в неделю, в Шанхай — четыре раза; из Иркутска в Пекин — до 10 раз в неделю, в Шанхай — до трех раз", - сообщили в авиакомпании. Также будет организовано увеличение частоты полетов. Так, из Новосибирска количество рейсов вырастет более чем по 10 направлениям. Среди них — маршруты в Казахстан: в Караганду — до двух раз в неделю, в Усть-Каменогорск — до семи раз в неделю. В том числе, из Владивостока в Южно-Сахалинск — до 12 рейсов в неделю, из Иркутска в Красноярск — до восьми раз в неделю, из Москвы в Иркутск число рейсов увеличится до 22 в неделю, в Новокузнецк — до семи.

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бизнес, иркутск, новосибирск, владивосток