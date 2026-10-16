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Самолет S7 вернулся в Новосибирск по технической причине - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Самолет S7 вернулся в Новосибирск по технической причине
Самолет S7 вернулся в Новосибирск по технической причине - 16.10.2026, ПРАЙМ
Самолет S7 вернулся в Новосибирск по технической причине
Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), выполнявший рейс из Новосибирска в Омск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщили... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:08+0300
2026-10-16T15:08+0300
бизнес
новосибирск
аэропорт толмачево
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НОВОСИБИРСК, 16 окт – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), выполнявший рейс из Новосибирска в Омск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса № 5341 по маршруту Новосибирск – Омск экипажем воздушного судна по технической причине принято решение о возврате в аэропорт вылета", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на борту самолета находились 74 пассажира. Посадка прошла в штатном режиме в международном аэропорту Новосибирска "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту возврата самолет в аэропорт вылета.
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бизнес, новосибирск, аэропорт толмачево
Бизнес, НОВОСИБИРСК, аэропорт Толмачево
15:08 16.10.2026
 
Самолет S7 вернулся в Новосибирск по технической причине

Самолет S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Омск, вернулся в аэропорт вылета

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НОВОСИБИРСК, 16 окт – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), выполнявший рейс из Новосибирска в Омск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса № 5341 по маршруту Новосибирск – Омск экипажем воздушного судна по технической причине принято решение о возврате в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на борту самолета находились 74 пассажира. Посадка прошла в штатном режиме в международном аэропорту Новосибирска "Толмачево" имени А.И. Покрышкина.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту возврата самолет в аэропорт вылета.
 
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