https://1prime.ru/20261016/s7-874341631.html

Самолет S7 вернулся в Новосибирск по технической причине

Самолет S7 вернулся в Новосибирск по технической причине - 16.10.2026, ПРАЙМ

Самолет S7 вернулся в Новосибирск по технической причине

Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), выполнявший рейс из Новосибирска в Омск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщили... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:08+0300

2026-10-16T15:08+0300

2026-10-16T15:08+0300

бизнес

новосибирск

аэропорт толмачево

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874341631.jpg?1792152483

НОВОСИБИРСК, 16 окт – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), выполнявший рейс из Новосибирска в Омск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса № 5341 по маршруту Новосибирск – Омск экипажем воздушного судна по технической причине принято решение о возврате в аэропорт вылета", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на борту самолета находились 74 пассажира. Посадка прошла в штатном режиме в международном аэропорту Новосибирска "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту возврата самолет в аэропорт вылета.

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, новосибирск, аэропорт толмачево