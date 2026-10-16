https://1prime.ru/20261016/samara-874320519.html
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 16.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T09:48+0300
2026-10-16T09:48+0300
2026-10-16T09:48+0300
бизнес
самара
росавиация
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Самара ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, самара, росавиация
Бизнес, САМАРА, Росавиация
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов