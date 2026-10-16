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В Сербии заявили, что ЕС придется отменить санкции против России
В Сербии заявили, что ЕС придется отменить санкции против России - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Сербии заявили, что ЕС придется отменить санкции против России
Европе придется отменить антироссийские санкции из-за того вреда, который они нанесли европейской экономике, заявил РИА Новости министр энергетики и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T07:26+0300
2026-10-16T07:26+0300
2026-10-16T07:26+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Европе придется отменить антироссийские санкции из-за того вреда, который они нанесли европейской экономике, заявил РИА Новости министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Петар Джокич.
"Я думаю, что Европа отменит санкции против России, потому что они потерпели самые большие удары именно из-за своих решений", - сказал он на полях Российской энергетической недели.
Министр подчеркнул, что введением санкций Европа сама создала проблемы для своих экономики и промышленности, а также для рядовых европейцев.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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мировая экономика, европа, запад, москва
Мировая экономика, ЕВРОПА, ЗАПАД, МОСКВА
В Сербии заявили, что ЕС придется отменить санкции против России
Глава Минэнерго Сербии Джокич: Европе придется отменить санкции против России
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Европе придется отменить антироссийские санкции из-за того вреда, который они нанесли европейской экономике, заявил РИА Новости министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Петар Джокич.
"Я думаю, что Европа отменит санкции против России, потому что они потерпели самые большие удары именно из-за своих решений", - сказал он на полях Российской энергетической недели.
Министр подчеркнул, что введением санкций Европа сама создала проблемы для своих экономики и промышленности, а также для рядовых европейцев.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.