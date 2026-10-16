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Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен пассажирам "Сапсанов"
Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен пассажирам "Сапсанов" - 16.10.2026, ПРАЙМ
Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен пассажирам "Сапсанов"
Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен пассажирам "Сапсанов" в первом полугодии 2027 года, масштабирование сервиса продолжится, сообщили в... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:42+0300
2026-10-16T11:42+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен пассажирам "Сапсанов" в первом полугодии 2027 года, масштабирование сервиса продолжится, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Сервис посадки на поезд по биометрии поэтапно масштабируется на новые направления. Уже сейчас он доступен пассажирам на пяти маршрутах. Ожидаем, что пассажиры "Сапсанов" смогут воспользоваться такой опцией в первом полугодии 2027 года", – сообщили в аппарате.
Там отметили, что пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность при посадке на поезд – по паспорту или с помощью биометрии.
Ранее в РЖД объявили о начале тестирования сервиса посадки на поезд по биометрии в "Сапсанах".
С апреля этого года поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Кострома, с августа – на направлениях Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново.
Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Иваново, Дмитрий Григоренко, РЖД
Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен пассажирам "Сапсанов"
Григоренко: сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен пассажирам "Сапсанов"
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен пассажирам "Сапсанов" в первом полугодии 2027 года, масштабирование сервиса продолжится, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Сервис посадки на поезд по биометрии поэтапно масштабируется на новые направления. Уже сейчас он доступен пассажирам на пяти маршрутах. Ожидаем, что пассажиры "Сапсанов" смогут воспользоваться такой опцией в первом полугодии 2027 года", – сообщили в аппарате.
Там отметили, что пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность при посадке на поезд – по паспорту или с помощью биометрии.
Ранее в РЖД объявили о начале тестирования сервиса посадки на поезд по биометрии в "Сапсанах".
С апреля этого года поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Кострома, с августа – на направлениях Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново.
Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника.